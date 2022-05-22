Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran şarkıcı Selen Görgüzel, her hareketiyle konuşulmaya devam ediyor.
Boşandıktan sonra kendini işine veren Görgüzel bu kez de, havuz başı pozuyla yeniden gündeme geldi. Yakın arkadaşlarıyla havuz keyfi yapan Selen Görgüzel siyah mini bikinisiyle verdiği pozunu paylaştı. Fiziğiyle genç kızlara adeta taş çıkaran Görgüzel paylaşımına "Oh be, yavaştan sezonu açalım o zaman" notunu düştü.
Son Dakika › Magazin › Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, mini bikinisiyle yaz sezonunu açtı - Son Dakika