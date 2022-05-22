Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, mini bikinisiyle yaz sezonunu açtı - Son Dakika
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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, mini bikinisiyle yaz sezonunu açtı

22.05.2022 15:57
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, mini bikinisiyle yaz sezonunu açtı

Yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini bitiren Selen Görgüzel, yaz sezonunu açtı. Arkadaşlarıyla havuz keyfi yapan şarkıcı, mini bikinisiyle verdiği pozunu "Oh be, yavaştan sezonu açalım o zaman" notuyla paylaştı.

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran şarkıcı Selen Görgüzel, her hareketiyle konuşulmaya devam ediyor.

HAVUZ BAŞINDA BİKİNİLİ POZ

Boşandıktan sonra kendini işine veren Görgüzel bu kez de, havuz başı pozuyla yeniden gündeme geldi. Yakın arkadaşlarıyla havuz keyfi yapan Selen Görgüzel siyah mini bikinisiyle verdiği pozunu paylaştı. Fiziğiyle genç kızlara adeta taş çıkaran Görgüzel paylaşımına "Oh be, yavaştan sezonu açalım o zaman" notunu düştü.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, mini bikinisiyle yaz sezonunu açtı
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, mini bikinisiyle yaz sezonunu açtı
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, mini bikinisiyle yaz sezonunu açtı
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Selen Görgüzel, Hamdi Alkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, mini bikinisiyle yaz sezonunu açtı - Son Dakika


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