Magazin camiasını sallayan haber! Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel evi terk etti - Son Dakika
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Magazin camiasını sallayan haber! Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel evi terk etti

09.03.2022 19:28
Magazin camiasını sallayan haber! Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel evi terk etti

Bir süredir boşanacakları konuşulan ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu eşi Selen Görgüzel Alkan'dan kötü haber geldi. İşte Snob Magazin'in özel haberi...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Son aylarda evliliklerinde kriz yaşadıkları öne sürülen ünlü yönetmen Hamdi Alkanve oyuncu eşi Selen Görgüzel Alkan'dan kötü haber geldi.
BOŞANMA KARARI ALDILAR
2014 yılında evlenen Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel Alkan'ın anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı ortaya çıktı.

Selen Görgüzel Alkan'ın, eşiyle Zekeriyaköy'de yaşadığı evden ayrıldığı da öğrenildi.

EVİ TERK ETTİ! İŞTE YENİ ADRESİ...

Selen Görgüzel Alkan, Etiler'de ev tutmuş. Ünlü oyuncu 2-3 gün içerisinde yeni evine taşınacak.

Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenen Hamdi Alkan, boşanma soruları karşısında, "Memlekette daha önemli mevzular var" açıklamasını yapmıştı.

Magazin camiasını sallayan haber! Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel evi terk etti
Magazin camiasını sallayan haber! Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel evi terk etti
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Magazin camiasını sallayan haber! Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel evi terk etti - Son Dakika


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