Hamile Olan Arkadaşını Böyle Öptü! - Son Dakika
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Hamile Olan Arkadaşını Böyle Öptü!

14.04.2022 01:10
Hamile Olan Arkadaşını Böyle Öptü!

Demet Evgar ve Serkan Keskin, Zeki Müren Gecesi'nde aynı sahneyi paylaştı. Sargılı koluyla dikkat çeken Keskin, konserin ilerleyen dakikalarında 4 aylık hamile olan Demet Evgar'ı karnından öptü. Peki Serkan Keskin'in rahatsızlığı ne? İşte cevabı...

41. İstanbul Film Festivali'nin " Zeki Müren'de Bizi Görecek" sloganıyla önceki akşam Cahide Palazzo'da düzenlediği parti, birbirinden ünlü isimleri sahnede ağırladı.

Serkan Keskin ve Demet Evgar, gecenin açılış konserini Zeki Müren'in 'Muhtacım' şarkısı ile yaptı. Sahnedeki uyumlu halleriyle izleyenleri eğlendiren ikili, büyük beğeni topladı.

KARNINDAN ÖPTÜ

Serkan Keskin, bir ara 4 aylık hamile olan Demet Evgar'ı karnından öptü. İkilinin bu anları geceye damga vurdu.

"AYAĞIM KAYDI, YERE DÜŞTÜM"

Sargılı koluyla dikkat çeken Serkan Keskin, bu durumu soran muhabirlere "İki gün önce yürürken ayağım kaydı, sırt üstü düştüm. Omzum çıktı" açıklamasını yaptı.

DEMET EVGAR KİMDİR?

19 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Demet Evgar, oyunculuğa henüz 17 yaşındayken Manisa'da bulunan ve amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başlamıştır. Avlu, Alev Alev, 1 Kadın 1 Erkek, Yahşi Batı, Güneşi Gördüm ve Aile Arasında gibi sevilen yapımlarda rol almıştır.

DEMET EVGAR KİMİNLE EVLİ?

Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri olan Demet Evgar'ın özel hayatı, evlenip evlenmediği ve sevgilisinin kim olduğu da merak ediliyor. Evgar, geçtiğimiz aylarda Levent Babataş ile evlenmiştir. Şu sıralar hamile olan Evgar'ın kızı olacak. Evgar, kızına 'Mavi' adını verecek.

SERKAN KESKİN KİMDİR?

25 Kasım 1978 yılında İzmit'te doğdu. Oyunculuk hayatına doğup büyüdüğü şehir olan İzmit'te, 1997 yılında ünlü tiyatro yönetmeni Işıl Kasapoğlu'nun genel sanat yönetmenliğinde kurulan İzmit Şehir Tiyatrosu bünyesindeki tiyatro kursunda başladı.

"Hırsız Polis", "Bu Kalp Seni Unutur mu?", "Deli Saraylı", "Leyla ile Mecnun", "Ben de Özledim", "Beş Kardeş" isimli dizi projelerinde ve 2016 sezonunda çekilen Türkiye'nin ilk profesyonel internet dizisi "Masum"'da yer almıştır. Ekranların absürd komedi türündeki fenomen dizisi Leyla ile Mecnun'daki "İsmail Abi" karakteriyle daha geniş kitlelere ulaşmayı başaran Serkan Keskin, dizinin yönetmeni Onur Ünlü, oyuncuları Ali Atay ve Osman Sonant ile birlikte kurdukları "Leyla the Band" grubuyla müzisyen kimliğini de ortaya koymuştur.

Beyazperdede önemli yönetmenlerle çalışan Serkan Keskin ilk sinema deneyimini Reha Erdem ile "Korkuyorum Anne" filminde yaşamıştır. Aynı yıl Yavuz Turgul'un "Gönül Yarası" filminde oynayan oyuncu, usta yönetmen Zeki Ökten'le de "Çinliler Geliyor" filminde çalışma fırsatını yakalamıştır. Özcan Alper'in ulusal ve uluslararası festivallerde birçok ödül alan filmi "Sonbahar"dan sonra, Aydın Bulut'un yönetmenliğini yaptığı "Başka Semtin Çocukları" filminde rol almıştır.

2008 yılında "Güneşin Oğlu" filminde yönetmen Onur Ünlü ile yollarının kesişmesinin ardından, "Leyla ile Mecnun", "Beş Kardeş" dizi projelerinde ve "Sen Aydınlatırsın Geceyi", "Kırık Kalpler Bankası" gibi önemli sinema filmlerinde yine Onur Ünlü ile birlikte çalışmaya devam etmişlerdir. Yönetmenin 2014 yılında çektiği "İtirazım Var" sinema filmindeki "İmam Selman Bulut" rolüyle 51. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 20. Sadri Alışık Sinema Ödülleri ve 33. Istanbul Film Festivali'nde "En iyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü almıştır. Aynı yıl yer aldığı diğer sinema filmi "Silsile"deki rolüyle 21. Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştür.

Serkan Keskin sinema filmi kariyerine "Pus", "Vavien", "Av Mevsimi", "Takiye: Allah'ın Yolunda", "Unutma Beni", "Eylül", "Yeraltı", "Yabancı", "F Tipi Film", "Yok Artık", "Limonata", "Tereddüt", "Tatlım Tatlım", "Cingöz Recai", "Güven" "Kelebekler", "Kronoloji" ve usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 2017 yapımı filmi "Ahlat Ağacı" ile devam etmiştir.

Serkan Keskin, Yılmaz karakteriyle "Öğretmen" dizisinde yer almaktadır.

Hamile Olan Arkadaşını Böyle Öptü!
Hamile Olan Arkadaşını Böyle Öptü!
Hamile Olan Arkadaşını Böyle Öptü!
Hamile Olan Arkadaşını Böyle Öptü!

YORUMLAR
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Çizgi film karakterlerine bürünen hemşireler çocukları oyunla tedavi ediyor Çizgi film karakterlerine bürünen hemşireler çocukları oyunla tedavi ediyor Balkon Film'den 'Üç Yol' filmine ilişkin açıklama Balkon Film'den 'Üç Yol' filmine ilişkin açıklama

Serkan Keskin, Demet Evgar, Zeki Müren, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hamile Olan Arkadaşını Böyle Öptü! - Son Dakika


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