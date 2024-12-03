Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı

Geniş Video İzle

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Atiye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı.

03.12.2024 15:37  Güncelleme: 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Atiye, üçüncü kez anne oluyor.

Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı

Ferahfeza ve Neva adında iki kız çocuğuna sahip olan Atiye, bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı.

Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı

Sosyal medya hesabından karnı burnunda bir pozunu takipçileriyle paylaşan 36 yaşındaki şarkıcı, paylaşımına, "Kızçemiz Rumi'ye çok az kala" notunu düştü.

Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı

Böylelikle Atiye'nin bir kızının daha olacağı ve çocuğuna Rumi ismini vereceği ortaya çıkmış oldu.

Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı

Sosyal Medya, Ünlüler, Magazin, Medya, Atiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Tolga Gökçe:
    türkiye tarihi acısından çok önemli bi haber tebrik ederim sizi 30 1 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Yahu birden bire söyleniyor mi kalbimiz duracak ti insan alıştıra alıştıra söyler 18 0 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    cok da seyimizdeydi 12 0 Yanıtla
  • Muhammet said Erol:
    Hani Atatürk olmasa çocuklarımızın ismi yabancı olurdu ? 11 0 Yanıtla
  • Şeref Taşdöven:
    gerçekten artık rahat uyuyabiliriz Türkiyem maşallah vay beee 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Onlarca araç yola çıktı Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç Onlarca araç yola çıktı! Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç
14:51 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat’ın boynuna koydular Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular
14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
22:03 Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı Kadıköy’de 3-1 yendi Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi
21:52 Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
21:09 Muhalifler Hama’da 8 kasabayı daha aldı İşte Suriye’deki son durum Muhalifler Hama'da 8 kasabayı daha aldı! İşte Suriye'deki son durum
21:09 Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu Kenan Yıldız'a dünya devi talip oldu
20:59 Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:46 Ateşkesin ardından bir ilk Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 17:00:47. #1.11#
SON DAKİKA: Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.