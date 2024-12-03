Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı

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Haftalarca bir dakika bile süre vermediğine pişman oldu

2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Atiye, üçüncü kez anne oluyor.

Ferahfeza ve Neva adında iki kız çocuğuna sahip olan Atiye, bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı.

Sosyal medya hesabından karnı burnunda bir pozunu takipçileriyle paylaşan 36 yaşındaki şarkıcı, paylaşımına, "Kızçemiz Rumi'ye çok az kala" notunu düştü.

Böylelikle Atiye'nin bir kızının daha olacağı ve çocuğuna Rumi ismini vereceği ortaya çıkmış oldu.