Hamile Olan Ünlü Oyuncudan Flaş İtiraf! - Son Dakika
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Hamile Olan Ünlü Oyuncudan Flaş İtiraf!

19.04.2022 17:32
Hamile Olan Ünlü Oyuncudan Flaş İtiraf!

Oyuncu Demet Evgar, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Belirginleşen karnıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, "Bu dönemde kilo alma gibi korkunuz var mı?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Eşi Levent Babataş'ın desteğiyle güzel bir hamilelik geçirdiğini söyleyen Demet Evgar, "Olabildiğince hafif ve güzel geçiyor, hormonlar bana çok iyi geldi. Aşermeler çok fazla yedirmiyor, aslında istiyorum yemek ama içeride bütün organlar yer değiştirdiği için midem ufaldı galiba. İstesemde yemiyorum" diye konuştu.

"KİLO ALMA KORKUM YOK"

Evgar, "Bu dönemde kilo alma gibi korkunuz var mı?" sorusu üzerine ise bu dönemde kilo almak gibi bir kaygısının olmadığını ifade edip "Çok şükür öyle bir şey yok, bu o kadar muazzam bir şey ki 'Ay vücudama ne oldu?' falan bu hiç umurumda değil. Bu dönemde bakıyorum hep erkekler ve babalar da kilolu zaten. Kilo nedir? Alınır verilir. Verilmezse de verilmez" açıklamasında bulundu.

"BU İSİM İÇİMİZE SİNDİ"

Doğacak kızına Mavi ismini eşiyle birlikte kararlaştırdıklarını da sözlerine ekleyen oyuncu "Aslında ismi ben açıklamadım, Mavi ismi içimize siniyor, yani Levent de sever maviyi, böyle renk gibi değil de his gibi gelir mavi, ben 'Acaba Mavi mi?' dediğimde eşim de 'Şahane' dedi" şeklinde konuştu.

DEMET EVGAR KİMDİR?

19 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Demet Evgar, oyunculuğa henüz 17 yaşındayken Manisa'da bulunan ve amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başlamıştır. Avlu, Alev Alev, 1 Kadın 1 Erkek, Yahşi Batı, Güneşi Gördüm ve Aile Arasında gibi sevilen yapımlarda rol almıştır.

DEMET EVGAR KİMİNLE EVLİ?

Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri olan Demet Evgar'ın özel hayatı, evlenip evlenmediği ve sevgilisinin kim olduğu da merak ediliyor. Evgar, geçtiğimiz aylarda Levent Babataş ile evlenmiştir. Şu sıralar hamile olan Evgar'ın kızı olacak. Evgar, kızına 'Mavi' adını verecek.

Hamile Olan Ünlü Oyuncudan Flaş İtiraf!
Hamile Olan Ünlü Oyuncudan Flaş İtiraf!
Hamile Olan Ünlü Oyuncudan Flaş İtiraf!
Hamile Olan Ünlü Oyuncudan Flaş İtiraf!

YORUMLAR
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Demet Evgar, Manisa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hamile Olan Ünlü Oyuncudan Flaş İtiraf! - Son Dakika


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