Hamilelik ve doğum videolarından dolayı soruşturma başlatılan trans fenomen Mükremin Gezgin, sessizliğini bozdu - Son Dakika
Üye Girişi

Hamilelik ve doğum videolarından dolayı soruşturma başlatılan trans fenomen Mükremin Gezgin, sessizliğini bozdu

09.06.2022 09:35
Hamilelik ve doğum videolarından dolayı soruşturma başlatılan trans fenomen Mükremin Gezgin, sessizliğini bozdu

Aylardır hamile olduğunu söyleyerek videolar çeken ve önceki akşam bir hastanede videolar yayınlayarak doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı. TikTok hesabı kapatılan fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kadın cinayetleri ve çocuk katili varken gücünüz bana mı yetiyor" dedi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda hamile olduğunu söyleyen Mükremin Gezgin isimi trans birey, önceki gün bir hastanede kucağında bebekle video yayınlayıp doğum yaptığını iddia etti. Sosyal medyanın gündemine yerleşen paylaşımların ardından hem çekim yapılmasına izin veren hastaneye hem de fenomene tepkiler yağmaya devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TikTok'ta paylaştığı videolar kısa sürede milyonlarca izlenen Mükremin Gezgin'in sosyal medyaya damga vuran görüntülerinin ardından ilk hamle geldi. TikTok'a koyduğu son videoda bir bebek dünyaya getirdiğini açıklayan ve küçük bir bebeği elinde tutan Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

MÜKREMİN GEZGİN'DEN İLK AÇIKLAMA

TikTok hesabı kapatılan Mükremin Gezgin, Instagram'dan yaptığı açıklamada "Benim nasıl bir kişiliğe sahip olduğum sizi ne kadar ilgilendirebilir ki? O kadar kadın cinayeti, çocuk katili oluyor. Onlara sesiniz çıkmıyor da gücünüz bana mı yetiyor? Beni seven bu halimle bile seviyor, saygı gösteriyor. Sizin saygınız sizin kadar. Arkadaşlar cidden yapmayın artık dayanamıyorum" dedi.

YORUMLAR
500
Midyeci Ahmet, çalışanlarına dövize endeksli maaş ödemeye başlıyor Midyeci Ahmet, çalışanlarına dövize endeksli maaş ödemeye başlıyor Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den iddialı pozlar Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den iddialı pozlar

Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hamilelik ve doğum videolarından dolayı soruşturma başlatılan trans fenomen Mükremin Gezgin, sessizliğini bozdu - Son Dakika


Son Dakika
09:19 Dişçi randevusu sorununa çözüm geliyor! Aile diş hekimliği sistemi hayata geçiriliyor
09:16 Erdoğan, hastanelerdeki randevu sorununun çözülmesi için kurmaylarına talimat verdi
09:12 Yıllara meydan okuyan Salma Hayek mor bikinisiyle eşine özel dans gösterisi yaptı
09:09 Bakan Soylu duyurdu: Eren Abluka 15 Narko Terör Operasyonu'nda 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi
09:04 Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan, kemoterapi tedavisi sonrası hastaneden taburcu edildi
01:09 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den iddialı pozlar
01:06 Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere 41 ilde şiddetli yağış bekleniyor
00:22 Meksika-ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir narko-tünel bulundu
00:20 Avrupa'da hızla yayılan maymun çiçeği virüsü, Yunanistan'a da sıçradı
23:49 Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı: İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile görüşüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 09:39:15. #1.11#
SON DAKİKA: Hamilelik ve doğum videolarından dolayı soruşturma başlatılan trans fenomen Mükremin Gezgin, sessizliğini bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement