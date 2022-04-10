Hande Erçel'i Çabuk Unuttu! İşte Yeni Aşkı - Son Dakika
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Hande Erçel'i Çabuk Unuttu! İşte Yeni Aşkı

10.04.2022 14:17
Hande Erçel'i Çabuk Unuttu! İşte Yeni Aşkı

Kerem Bursin, Hande Erçel'i çabuk unuttu. Hande Erçel ile ilişkisine son veren Kerem Bürsin, İspanyol oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile aşk yaşadığı iddia edildi. İşte detaylar....

Posta'nın haberine göre; Hande Erçel ile ilişkisine son veren Kerem Bürsin mutluluğu İspanya'da buldu. Geçen ekimde ülkedeki bir defileye davetli olarak giden Bürsin burada oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile tanıştı.

Çiftin kısa sürede birbirine aşık olduğu ve sık sık gizlice buluştukları iddia edildi. Bu siyah beyaz kare ise en son buluşmalarında çekilmiş. 34 yaşındaki Stephanie Cayo'nun Instagram hesabında 1,8 milyon takipçisi bulunuyor.

Ünlü isim daha önce Chad Campbell ile 2018 yılında evlenmiş 2021 yılında da boşanmış. Kerem Bürsin'in Instagram hesabında ise 10,3 milyon takipçisi var.

Hande Erçel'i Çabuk Unuttu! İşte Yeni Aşkı
Hande Erçel'i Çabuk Unuttu! İşte Yeni Aşkı
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Kerem Bürsin, Hande Erçel, Instagram, İspanya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hande Erçel'i Çabuk Unuttu! İşte Yeni Aşkı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hande Erçel'i Çabuk Unuttu! İşte Yeni Aşkı - Son Dakika
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