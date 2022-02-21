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Kerem Bursin boks yaptığı anları paylaştı, notu gören herkesin aklına Hande Erçel geldi - Son Dakika

Kerem Bursin boks yaptığı anları paylaştı, notu gören herkesin aklına Hande Erçel geldi

21.02.2022 13:44

Sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti, magazin gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Bürsin'in ayrılık sonrası yaptığı paylaşım gündem oldu. Ünlü oyuncu boks yaptığı anları paylaşıp altın "Yüksel ve parla" notu hayranları tarafından, eski sevgilisi Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlandı.

'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı, Maldivler'de ortaya çıkmıştı. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdı.

YAKIN ÇEVRESİNİ DEVREYE SOKTU

Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği ifade edilmişti. Bütün bu gelişmelerin ardından Hande Erçel'den yeni bir hamle geldi.

Kerem Bursin boks yaptığı anları paylaştı, notu gören herkesin aklına Hande Erçel geldi


"FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Kerem Bürsin de sevgilisiyle çekilmiş olan fotoğrafları kaldırdı. Ayrılık sonrası gözler Bürsin ve Erçel'in yapacağı açıklamaya çevrildi ancak ikiliden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Kerem Bursin boks yaptığı anları paylaştı, notu gören herkesin aklına Hande Erçel geldi


BOKS YAPARAK AYRILIĞIN ACISINI UNUTUYOR

Kerem Bürsin, boks yaparken çektiği videoyu paylaştı. Bürsin'in videonun altına, "Rise and shine" (Yüksel ve Parla) notunu düşmesi dikkat çekti. Hayranları yakışıklı oyuncunun notunu, eski sevgilisi Hande Erçel'e gönderme olarak yorumladı.

Kerem Bursin boks yaptığı anları paylaştı, notu gören herkesin aklına Hande Erçel geldi
Kerem Bursin boks yaptığı anları paylaştı, notu gören herkesin aklına Hande Erçel geldi
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Kerem Bursin boks yaptığı anları paylaştı, notu gören herkesin aklına Hande Erçel geldi Kerem Bursin boks yaptığı anları paylaştı, notu gören herkesin aklına Hande Erçel geldi Önce yorumlarını, sonra fotoğraflarını sildi! Hande Erçel, Kerem Bürsin'i bitirdi Önce yorumlarını, sonra fotoğraflarını sildi! Hande Erçel, Kerem Bürsin'i bitirdi

Kerem Bürsin, Hande Erçel, oyunlar, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kerem Bursin boks yaptığı anları paylaştı, notu gören herkesin aklına Hande Erçel geldi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kerem Bursin boks yaptığı anları paylaştı, notu gören herkesin aklına Hande Erçel geldi - Son Dakika
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