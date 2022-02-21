Kerem Bursin boks yaptığı anları paylaştı, notu gören herkesin aklına Hande Erçel geldi

'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı, Maldivler'de ortaya çıkmıştı. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdı.

YAKIN ÇEVRESİNİ DEVREYE SOKTU

Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği ifade edilmişti. Bütün bu gelişmelerin ardından Hande Erçel'den yeni bir hamle geldi.



"FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Kerem Bürsin de sevgilisiyle çekilmiş olan fotoğrafları kaldırdı. Ayrılık sonrası gözler Bürsin ve Erçel'in yapacağı açıklamaya çevrildi ancak ikiliden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.



BOKS YAPARAK AYRILIĞIN ACISINI UNUTUYOR

Kerem Bürsin, boks yaparken çektiği videoyu paylaştı. Bürsin'in videonun altına, "Rise and shine" (Yüksel ve Parla) notunu düşmesi dikkat çekti. Hayranları yakışıklı oyuncunun notunu, eski sevgilisi Hande Erçel'e gönderme olarak yorumladı.