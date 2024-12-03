Hande Erçel'den dergiye cesur poz - Son Dakika
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Hande Erçel'den dergiye cesur poz

Hande Erçel\'den dergiye cesur poz

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, bir dergi için verdiği cesur pozla tabuları yıktı. Erçel'in pozuna çok sayıda yorum yapıldı.

03.12.2024 11:17
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Rol aldığı yapımlar ve özel hayatıyla sürekli gündemde olan Hande Erçel, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü isimlerden biri. Son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettiren Erçel, bir derginin kapak güzeli oldu.

Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda cesur pozlar vererek dikkatleri üzerine çekti. Ceketin içine hiçbir şey giymeyerek cesur tarzını sergileyen Erçel, kendine hayran bıraktı.

Hande Erçel'den dergiye cesur poz

Erçel'in paylaşımına "Her zaman olduğu gibi beklenmedik", "Çok cool" gibi yorumlar yapıldı.

Hakan Sabancı, Kültür Sanat, Hande Erçel, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Erçel'den dergiye cesur poz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ömer tektaş:
    cesur derken pazarlama desek 18 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    metres 18 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Şişli et pazarlama 15 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YETERINCE DEĞİL SOKAKTA DAHA CESURLARI VAR 14 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Orul orul o 8 0 Yanıtla
  • mustafa dündar:
    güzel 1 4 Yanıtla
  • Murat Sert:
    para yetmedi galiba.yazık. 4 0 Yanıtla
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