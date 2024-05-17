Cannes'ta boy gösteren Hande Erçel'e Demet Akalın'dan sert yorum - Son Dakika
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Cannes'ta boy gösteren Hande Erçel'e Demet Akalın'dan sert yorum

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77. Cannes Film Festivali'ne katılan ünlü oyuncu Hande Erçel tarzıyla çok konuşuldu. Kırmızı elbisesi ve gösterişli takılarıyla dikkat çeken Erçel'e en sert yorum Demet Akalın'dan geldi. Akalın, "Yüzü gözü ne olmuş bu kıza ya, çökmüş" dedi.

17.05.2024 09:46
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Hakan Sabancı ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, reklam yüzü olduğu takı markasının onur konuğu olarak Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi.

Cannes kırmızı halısında poz veren Hande Erçel'in kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü. Festival için kırmızı bir elbise tercih eden Erçel, elbisesini aynı renkteki topuklu ayakkabıları ve gösterişli takılarıyla tamamladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun tarzını beğenirken bazıları ise aşırı gösterişli olması nedeniyle eleştirdi.

AKALIN'DAN YORUM GECİKMEDİ

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Erçel'in kıyafetine sessiz kalamadı. Akalın, genç oyuncunun bir hesapta paylaşılan fotoğrafının altına "Yüzü gözü ne olmuş bu kıza ya, çökmüş" yazdı.

Hande Erçel'in Cannes Film Festivali Kıyafeti Gündem Oldu
Cannes\'ta boy gösteren Hande Erçel\'e Demet Akalın\'dan sert yorum

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Son Dakika Magazin Cannes'ta boy gösteren Hande Erçel'e Demet Akalın'dan sert yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Abuzer Kadayıf: Lütfen insanların yüzüne gözüne maydonoz olmayın herkes işine baksın 23 7 Yanıtla
  • Depechs Modes: Dünya estetik şampiyonu reçel 24 2 Yanıtla
  • Ercan Karatas: İşiniz gücünüz hep eleştiri sanki siz dört dörtlüksünüz 10 4 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz: Yorumsuz! 4 1 Yanıtla
  • GSli Serkan Aslan: Bence Hande Erçel'e kırmızı elbise yakışmış 1 1 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş: makyajsız aynada kendi yüzüne bakamayan reçel söylüyo bunu 0 0 Yanıtla
  • Bir rüya null: kendisi taş çünkü?? 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Cannes'ta boy gösteren Hande Erçel'e Demet Akalın'dan sert yorum - Son Dakika
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