Hande Sarıoğlu'ndan külotlu çorabını hediye ettiği hayranına şaşkına çeviren sözler: Seni daha çok titreteceğim - Son Dakika
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Hande Sarıoğlu'ndan külotlu çorabını hediye ettiği hayranına şaşkına çeviren sözler: Seni daha çok titreteceğim

10.05.2022 10:36

YouTube'da yaptığı programla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, takipçilerine giydiği külotlu çorapları hediye etmeye başladı. Son programında külotlu çorap verdiği hayranını yayına davet eden Sarıoğlu, "Heyecandan titriyorum" diyen adama "Seni daha çok titreteceğim" karşılığını vererek herkesi şaşkına çevirdi.

Oryantal dansı nedeniyle Habertürk'teki işinden istifa eden Hande Sarıoğlu, YouTube'da yayınlanan programıyla gündemden düşmüyor. Maç yorumlarının yanı sıra takipçilerine külotlu çoraplarını hediye etmesiyle konuşulan Sarıoğlu, yine adından söz ettirdi.

"SENİ DAHA ÇOK TİTRETECEĞİM"

Çoraplarına yapılan yorumların ardından harekete geçen Hande Sarıoğlu, takipçilerine külotlu çorap hediye etmeye başladı. Son programında file çorap giyen Hande Sarıoğlu file çorabıyla ilgili gelen en ilginç yorumun sahibine çorabını hediye edeceğini söyledi. Hande Sarıoğlu bir önceki yayında ince çorabı kazanan kişiyi de yayına davet etti. Konuğun "Çok heyecanlıyım elim ayağım titriyor" sözü üzerine elindeki çorabı genç adamın eline değdiren Sarıoğlu, "Ayağının titrediğini hissedebiliyorum. Şimdi seni daha çok titreteceğim" ifadelerini kullandı.

Hande Sarıoğlu'ndan külotlu çorabını hediye ettiği hayranına şaşkına çeviren sözler: Seni daha çok titreteceğim
Hande Sarıoğlu'ndan külotlu çorabını hediye ettiği hayranına şaşkına çeviren sözler: Seni daha çok titreteceğim
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Hande Sarıoğlu, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Sarıoğlu'ndan külotlu çorabını hediye ettiği hayranına şaşkına çeviren sözler: Seni daha çok titreteceğim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hande Sarıoğlu'ndan külotlu çorabını hediye ettiği hayranına şaşkına çeviren sözler: Seni daha çok titreteceğim - Son Dakika
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