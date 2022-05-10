Hande Sarıoğlu'ndan külotlu çorabını hediye ettiği hayranına şaşkına çeviren sözler: Seni daha çok titreteceğim - Son Dakika

Oryantal dansı nedeniyle Habertürk'teki işinden istifa eden Hande Sarıoğlu, YouTube'da yayınlanan programıyla gündemden düşmüyor. Maç yorumlarının yanı sıra takipçilerine külotlu çoraplarını hediye etmesiyle konuşulan Sarıoğlu, yine adından söz ettirdi.

"SENİ DAHA ÇOK TİTRETECEĞİM"

Çoraplarına yapılan yorumların ardından harekete geçen Hande Sarıoğlu, takipçilerine külotlu çorap hediye etmeye başladı. Son programında file çorap giyen Hande Sarıoğlu file çorabıyla ilgili gelen en ilginç yorumun sahibine çorabını hediye edeceğini söyledi. Hande Sarıoğlu bir önceki yayında ince çorabı kazanan kişiyi de yayına davet etti. Konuğun "Çok heyecanlıyım elim ayağım titriyor" sözü üzerine elindeki çorabı genç adamın eline değdiren Sarıoğlu, "Ayağının titrediğini hissedebiliyorum. Şimdi seni daha çok titreteceğim" ifadelerini kullandı.