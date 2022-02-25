Hande Ünsal Yeni Yaşını Sahnede Kutladı - Son Dakika
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Hande Ünsal Yeni Yaşını Sahnede Kutladı

25.02.2022 16:51
Hande Ünsal Yeni Yaşını Sahnede Kutladı

Pop müziğin başarılı ismi Hande Ünsal Ataşehir Muamma'da sahne aldı. Konser gününde doğum günü olan Ünsal'a sürpriz yapıldı. İşte detaylar…

Sahneye saten kırmızı elbisesiyle çıkan başarılı sanatçı, dillere pelesenk olan şarkılarının yanı sıra Türk müziğine damga vurmuş eserlerden oluşan repertuvarı ile kendisini dinlemeye gelen misafirlerine muhteşem bir gece yaşattı. Konserin sonlarına doğru aynı gün doğum günü olan Ünsal'a sahnede pasta sürprizi yapıldı.

Yeni yaşını sahnesinde misafirleri ve orkestrası ile birlikte kutlayan Hande Ünsal, "Önce bir dilek tutmam lazım." diyerek müzikseverlerden izin istedikten sonra dileğini tutup pastasındaki mumları üfledi.

Hande Ünsal kimdir?

Hande Ünsal (d. 25 Şubat 1992, İzmir), Türk pop müzik şarkıcısıdır. Kendisi gibi müzisyen olan Niran Ünsal'ın kızıdır.

Hande Ünsal 25 Şubat 1992 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Anneannesinin soy adını kullanmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Sözüm Söz, Daha İyi gibi şarkılar sanatçının dönüm noktası olmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi ödüllerinde "En İyi Klip" kategorisinde ödül kazanmıştır. İki Çift Laf, Oyna Oyna, Seni Sever miydim?, Nerdesin?, Nerdesin? (Akustik), Daha İyi, Daha İyi (Akustik), İyi misin?, Yorgun Savaşçı", Sözüm Söz, Sözüm Söz, Çok Sevmekten, Gönder Gelsin, Ah Anlatsam (ft. Alper Atakan) adında single çalışmaları var.

Hande Ünsal Yeni Yaşını Sahnede Kutladı
Hande Ünsal Yeni Yaşını Sahnede Kutladı

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Doğum, İzmir, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hande Ünsal Yeni Yaşını Sahnede Kutladı - Son Dakika


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