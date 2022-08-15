Hande Yener... GÜLŞEN'E GÖNDERME Mİ? - Son Dakika

Hande Yener... GÜLŞEN'E GÖNDERME Mİ?

Hande Yener... GÜLŞEN\'E GÖNDERME Mİ?
Son Güncelleme: 15.08.2022 07:25

Son dönemde sahne kıyafetleriyle dikkat çeken Hande Yener, "Gülşen senden 5 gömlek üstte yalnız" yorumunda bulunan bir sosyal medya kullanıcısına "Gömlek derken, meme ucu mu kasttettiniz?" yanıtını verdi.

Son dönemde sahne kıyafetleriyle dikkat çeken Hande Yener, "Gülşen senden 5 gömlek üstte yalnız" yorumunda bulunan bir sosyal medya kullanıcısına "Gömlek derken, meme ucu mu kasttettiniz?" yanıtını verdi.

Son dönemde sahne kıyafetleriyle gündeme gelen Gülşen ve Hande Yener açıklamaları ve çıkışlarıyla da dikkat çekiyor.

"KIYAFET ÇOK ÖNEMLİ"

Hande Yener bir takipçisinin kendi konser görüntüleri üzerine yaptığı "Sesi çıkmayanlardan sonra bu konserin performanslarını izlemek iyi geldi.

Ses kıyafetten büyüktür" yorumunu "Ama lütfen kıyafet çok önemli' notuyla paylaştı.

Kaynak: Magazinkolik

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Yener... GÜLŞEN'E GÖNDERME Mİ? - Son Dakika


Son Dakika
08:11 Kapadokya'da sıcak hava balonu, minarenin alemine çarptı
07:43 Teşkilat dizisinin yeni başrol oyuncusu Aybüke Pusat oldu
05:39 Gece kulübünde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
04:48 Brezilya'da Tropikal Kasırga Sonucu Ölü Sayısı 28'e Yükseldi
00:06 Trabzon-Cidde seferini yapan yolcu uçağı acil iniş yaptı
00:06 Otomobilini durdurduğu ortağını eşinin yanında tabancayla öldürdü
23:08 İstanbul ve Kırklareli'ndeki sel felaketinde son durum! 7 kişi hayatını kaybetti
22:58 Yunanistan'da ''geç kaldı'' diye mürettebat tarafından itilen adam, denize düşerek hayatını kaybetti
22:46 Rusya ve Çin öncülüğünde kurulan BRICS'in ilk sembolik banknotu ortaya çıktı
22:32 Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2023 08:18:55. #1.11#
SON DAKİKA: Hande Yener... GÜLŞEN'E GÖNDERME Mİ? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement