Hande Yener'in öfkesi dinmiyor: Atatürk'ten sonra senin ne haddine - Son Dakika
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Hande Yener'in öfkesi dinmiyor: Atatürk'ten sonra senin ne haddine

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Bir sosyal medya kullanıcısının kadın giyimi konusunda yaptığı paylaşıma sinirlenerek "İran'a git" paylaşımı yapan Hande Yener tepkisini konserinde de devam ettirdi. Atatürk vurgusu yapan ünlü şarkıcı, "Atatürk'ün yaptığı devrimden sonra senin ne haddine! Hadsiz!" ifadelerine yer verdi.

10.08.2024 12:28  Güncelleme: 12:58
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Ünlü şarkıcı Hande Yener, sosyal medyada "Kadınlardan değil çıplaklardan rahatsız olduğumuzu anlamak için temel akli melekeler yeterlidir" diyen kişiye verdiği " İran'a git, orada yaşa!" şeklindeki yanıtla adından söz ettirmişti. Öfkesi geçmeyen ünlü şarkıcı, konserde de tepkisini devam ettirdi.

"ATATÜRK'ÜN YAPTIĞI DEVRİMDEN SONRA..."

Atatürk vurgusu yapan Yener, "Yazın ne giyeceğim ben yani yazın ne giyeceğim? Ayrıca sen kimsin? Atatürk'ün yaptığı devrimden sonra senin ne haddine! Hadsiz! Neyse şimdi galeyana gelmeyelim" ifadelerini kullandı.

Hande Yener'in öfkesi dinmiyor: Atatürk'ten sonra senin ne haddine

YANITI GÜNDEM OLMUŞTU

Yener, sosyal medyada "Kadınlardan değil çıplaklardan rahatsız olduğumuzu anlamak için temel akli melekeler yeterlidir" şeklinde paylaşım yapan bir kullanıcıya "Allah Allah. İran'a git, orada yaşa! Biz ne sapıklara katlanıyoruz orada burada her yerde! Gözü pis bakan birine ne giysen nafile! Önce kendini yönetmeyi öğreneceksin, bu hayatta başkalarının ne yaptığı sizi aşar! Pedofili var ülkede hala açık giyiniyor diyorsun! Sapkınlık ve suç bizde demiyorsun da kıyafet diyorsun! Kendini ve ar damarını unutmadan yaşarsan hiçbir sorun olmaz! Bak biz kadınlar sapkınların, katillerin ortada gezdiğini biliyoruz ve ceza da almıyorlar üstelik! Bekliyoruz hala adaleti" şeklinde yanıt vermişti.

Hande Yener\'in öfkesi dinmiyor: Atatürk\'ten sonra senin ne haddine

Sosyal Medya, Hande Yener, İran, Kadın, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Yener'in öfkesi dinmiyor: Atatürk'ten sonra senin ne haddine - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (55)

  • Kamil: haklısın hande hanım isteyen gidip iranda yaşayabilir kimseyi tutan yok 423 352 Yanıtla
  • MEHMET DEMIREL: Bu kıyafetlerin Atatürk’le alakası var Hande hanım, evet atam kıyafet devrimi yaptı, ama böyle de anadan üryan dolaşın demedi, böyle modernlik olmaz, sanatınızla gündem yapın, böyle dolaşarak değil!!!!! 635 22 Yanıtla
  • Tekin Karakoç: Giyimin de bir adabı var, işi çığırından çıkarmayın be, yok İrana git yok bilmem nereye git, kimsenin babasının tarlası değil bu ülke... 446 13 Yanıtla
  • Ogunulus: Yaslanip captan duşunce ortaya karisik bir sey yap hande belki piyasa yaparsin 294 13 Yanıtla
  • Adem Basibuyuk: Atatürk e hakaretten dava açılması lazım. 208 8 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu: açık saçık giyinmeden konser yapsın da görelim konsere gidenleri 176 11 Yanıtla
  • Zeki Sarı: sen istediğin gibi açabilirsin sana serbest 124 5 Yanıtla
  • Taner Avcı: böyle fiyatı dahada artıyo,müşterisi çoğalıyo naapsın garip jeepmek parasına çalışıyo.ürünü sergilemezsen satılmaz.almadan denemeside varmı acaba çok merak ediyorum 119 6 Yanıtla
  • Ömer Göğalp: İran da kiler burda açılıyor.hande hanım.istediğin yerini aç özgürsün. 75 27 Yanıtla
  • Gakko 23: Kamillllll 24 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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