Hande Yener\'in öfkesi dinmiyor: Atatürk\'ten sonra senin ne haddine

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Sadece Yozgat ve İngiltere\'de var! Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı

Ünlü şarkıcı Hande Yener, sosyal medyada "Kadınlardan değil çıplaklardan rahatsız olduğumuzu anlamak için temel akli melekeler yeterlidir" diyen kişiye verdiği " İran'a git, orada yaşa!" şeklindeki yanıtla adından söz ettirmişti. Öfkesi geçmeyen ünlü şarkıcı, konserde de tepkisini devam ettirdi.

"ATATÜRK'ÜN YAPTIĞI DEVRİMDEN SONRA..."

Atatürk vurgusu yapan Yener, "Yazın ne giyeceğim ben yani yazın ne giyeceğim? Ayrıca sen kimsin? Atatürk'ün yaptığı devrimden sonra senin ne haddine! Hadsiz! Neyse şimdi galeyana gelmeyelim" ifadelerini kullandı.

YANITI GÜNDEM OLMUŞTU

Yener, sosyal medyada "Kadınlardan değil çıplaklardan rahatsız olduğumuzu anlamak için temel akli melekeler yeterlidir" şeklinde paylaşım yapan bir kullanıcıya "Allah Allah. İran'a git, orada yaşa! Biz ne sapıklara katlanıyoruz orada burada her yerde! Gözü pis bakan birine ne giysen nafile! Önce kendini yönetmeyi öğreneceksin, bu hayatta başkalarının ne yaptığı sizi aşar! Pedofili var ülkede hala açık giyiniyor diyorsun! Sapkınlık ve suç bizde demiyorsun da kıyafet diyorsun! Kendini ve ar damarını unutmadan yaşarsan hiçbir sorun olmaz! Bak biz kadınlar sapkınların, katillerin ortada gezdiğini biliyoruz ve ceza da almıyorlar üstelik! Bekliyoruz hala adaleti" şeklinde yanıt vermişti.