Hasan Can Kaya'dan büyük gaf! Kadın seyirciden gelen yanıtla utançtan ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
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Hasan Can Kaya'dan büyük gaf! Kadın seyirciden gelen yanıtla utançtan ne yapacağını şaşırdı

10.12.2022 23:10
Hasan Can Kaya'dan büyük gaf! Kadın seyirciden gelen yanıtla utançtan ne yapacağını şaşırdı

Hasan Can Kaya, Konuşanlar programının son bölümünde büyük gaf yaptı. Dövmeleriyle dikkat çeken konuğuyla sohbet eden Kaya, kadın konuğunu erkek sandı. "5 ablam var" diyen konuğuna Hasan Can Kaya, "Bir tek erkek sensin" yanıtını verdi. Konuğundan, "Ben erkek değilim" yanıtını alan Kaya utancından ne yapacağını şaşırdı.

Konuşanlar programıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanan Hasan Can Kaya, son bölümde büyük bir gafa imza attı. Seyircilerle sohbet eden Hasan Can Kaya, dövmeleriyle dikkat çeken Nurcihan isimli konuğa laf attı.

Hasan Can Kaya'dan büyük gaf! Kadın seyirciden gelen yanıtla utançtan ne yapacağını şaşırdı

"BEN ERKEK DEĞİLİM"

Nurcihan'ın telefonunu alıp karıştıran Hasan Can, gelen küfürlü mesajları okudu. "Yanında ben bile terbiyeli kaldım" diyen Kaya'ya Nurcihan, "5 ablam var" yanıtını verdi. "Bir tek erkek sensiz" diyen Hasan Can Kaya büyük gafta bulundu. Nurcihan'ın, "Ben erkek değilim" yanıtı karşısında ünlü komedyen utançtan ne yapacağını şaşırdı.

Hasan Can Kaya'dan büyük gaf! Kadın seyirciden gelen yanıtla utançtan ne yapacağını şaşırdı

"YAŞI DA UFAK DEĞİLMİŞ"

Daha sonra Nurcihan'dan özür dileyen Hasan Can, "Yaşın çok küçük kaç yaşındasın?" diye sordu. "24" yanıtını alan Can, 'Yaşı da ufak değilmiş, hiçbir dediğim tutmadı.' diyerek durumu toparlamaya çalıştı.

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Hasan Can Kaya, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hasan Can Kaya'dan büyük gaf! Kadın seyirciden gelen yanıtla utançtan ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hasan Can Kaya'dan büyük gaf! Kadın seyirciden gelen yanıtla utançtan ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
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