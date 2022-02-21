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Hasan Can Kaya Mizahıyla Oxford Üniversitesi'nde - Son Dakika

Hasan Can Kaya Mizahıyla Oxford Üniversitesi'nde

21.02.2022 11:44
Hasan Can Kaya Mizahıyla Oxford Üniversitesi'nde

Senarist ve komedyen Hasan Can Kaya, biletleri günler öncesinden tükenen Avrupa turnesine devam ederken, Oxford Üniversite'sinden davet aldı. Ünlü komedyen 22 Şubat'ta Oxford Üniversitesi'nde 'Evrensel Mizah' konulu özel bir söyleşi gerçekleştirecek.

Hasan Can Kaya sevgisi Türkiye sınırlarını aştı; ünlü komedyen Oxford Üniversitesi'nden davet aldı. Avrupa turnesine Almanya, İsviçre, İsveç, Avusturya'da devam eden Hasan Can Kaya, Oxford Üniversitesi'nde akademisyenler ve öğrencilerle22 Şubat'ta söyleşiye katılacak. Hasan Can Kaya'nın Oxford Üniversitesi'ndeki söyleşinin odağında da mizah olacak. 'Evrensel Mizah' konulu buluşmada, ünlü komedyenin geliştirdiği komedi tekniğinin yanı sıra dünyada herkese hitap eden, herkesi güldürebilen mizah nedir sorusuna cevap aranacak. Dünyanın farklı ülkelerindeki insanların neye ve neden güldükleri de bu söyleşinin konuları arasında yer alacak.

Oxford'da siyah kravatla dinleyecekler

Hasan Can Kaya'nın söyleşisi, bugüne kadar ülke başkanları ve ünlü sanatçıların söyleşilerine ev sahipliği yapan dünyanın en prestijli münazara kulübüOxford Union'da gerçekleştirilecek. Ünlü komedyeni izlemeye gelen akademisyen ve öğrenciler geleneksel olarak siyah kravat takacak.

Hasan Can Kaya, Avrupa turnesine mart ayı içerisinde; 4 Mart Brüksel, 5 Mart Paris, 18 Mart Dortmund, 19 Mart Stockholm, 20 Mart Hamburg, 25 Mart Rotterdam ve 26 Mart Berlin'deki gösterileriyle devam edecek.

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hasan Can Kaya Mizahıyla Oxford Üniversitesi'nde - Son Dakika Magazin


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