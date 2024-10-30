Dijital yayın platformu Exxen'de yayınlanan komedi programı "Konuşanlar" ile adından söz ettiren Hasan Can Kaya, bu kez ödediği gelir vergisiyle gündeme geldi.
Kaya Forbes Türkiye'ye verdiği röportajda, 30 milyon liranın üzerinde vergi ödediğini ifade etti. Komedyen konuya ilişkin, "Kimin ne kazandığını bilmiyorum ama ne kadar vergi ödediğimi biliyorum" şeklinde konuştu.
Ödediği vergiye esprili şekilde göndermede bulunan Kaya, "Aslında ben en çok devleti güldürüyormuşum" dedi.
Ünlü komedyenin ödediği vergi, basit bir hesapla geçtiğimiz yıl yaklaşık 70 ila 80 milyon lira arasında kazanç elde ettiğini gözler önüne serdi.
Son Dakika › Magazin › Hasan Can Kaya'nın yıllık kazancı ve ödediği vergi ortaya çıktı - Son Dakika
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