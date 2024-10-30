Hasan Can Kaya'nın yıllık kazancı ve ödediği vergi ortaya çıktı - Son Dakika
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Hasan Can Kaya'nın yıllık kazancı ve ödediği vergi ortaya çıktı

Hasan Can Kaya\'nın yıllık kazancı ve ödediği vergi ortaya çıktı

Komedyen Hasan Can Kaya, geçtiğimiz yıl 30 milyon liranın üzerinde vergi ödediğini açıkladı. Kaya ödediği vergi miktarına, ''Aslında ben en çok devleti güldürüyormuşum'' sözleriyle gönderme yaptı. Ödediği vergiyle Kaya'nın yıllık kazancı da ortaya çıktı.

30.10.2024 14:39
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Dijital yayın platformu Exxen'de yayınlanan komedi programı "Konuşanlar" ile adından söz ettiren Hasan Can Kaya, bu kez ödediği gelir vergisiyle gündeme geldi.

30 MİLYON LİRA VERGİ ÖDEDİ

Kaya Forbes Türkiye'ye verdiği röportajda, 30 milyon liranın üzerinde vergi ödediğini ifade etti. Komedyen konuya ilişkin, "Kimin ne kazandığını bilmiyorum ama ne kadar vergi ödediğimi biliyorum" şeklinde konuştu.

"EN ÇOK DEVLETİ GÜLDÜRÜYORMUŞUM"

Ödediği vergiye esprili şekilde göndermede bulunan Kaya, "Aslında ben en çok devleti güldürüyormuşum" dedi.

YILLIK KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

Ünlü komedyenin ödediği vergi, basit bir hesapla geçtiğimiz yıl yaklaşık 70 ila 80 milyon lira arasında kazanç elde ettiğini gözler önüne serdi.

Hasan Can Kaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hasan Can Kaya'nın yıllık kazancı ve ödediği vergi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • tolga altun:
    bu adamlar nasl komedyan oluyo arkadaş seviye yerlerde 85 20 Yanıtla
  • Murat Bahtiyar:
    Bel altı dal daşak espiri ile alakasız kelime kalıpları ile program yapıyor millette bunu izleyip pirim veriyor. Bizde milletçe var bi sıkıntı. 69 5 Yanıtla
  • Ömer Melekoğlu:
    Helal olsun Kral…. 21 40 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Hortumcular seni dahada çok sevecek Kral! 24 9 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Senden adam olmaz 10 4 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Boş İnsan İşte Yüzüne Bakmış 5 3 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Enayi millet sagolsun edepsizlik izlemek icin ustune para veriyorlar birde hoslarina gidiyor demek 5 0 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    o vergi ile ben bir ömür geçinirim 3 0 Yanıtla
  • MİAR Miar:
    neden çekemiyorsunuz siz de yapin varsa o kabiliyet. adam arkadas ortaminda muhabbet eder gibi takiliyo ve bundan para kazaniyo yani kisacasi alan veren razi sana ne düşer bilmem. Hasan Can KAYA adamsin ver coskuyu 1 1 Yanıtla
  • Hasan UĞUZDAĞ:
    70 milyon kazancın vergisi 30 milyon mu bu ülkede? ?? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: Hasan Can Kaya'nın yıllık kazancı ve ödediği vergi ortaya çıktı - Son Dakika
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