Hasan Can Kaya\'yı sarsan ölüm haberi: Kimseden bir şey istemeden gitti bu dünyadan

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Konuşanlar programı ile ünlenen Hasan Can Kaya'nın programında da ağırladığı halası hayatını kaybetti. Kaya, vefat haberini Instagram hesabından duyurdu.

"ANİDEN GİTTİ BU DÜNYADAN"

Komedyen "Daha önce programıma da ziyarete gelen hatta 'pazarlıkçı hala' olarak viral olan, her daim neşeli, herkesin yanında, hep mücadele eden, hep güçlü, hiç şikayet etmemiş, aman dememiş, yaşadığı kötülüklere bir gün bile ağlamamış dünyalar tatlısı halamı kaybettik... Yaşadığı gibi aniden, kimseye eyvallahı olmadan, kimseden bir şey istemeden gitti bu dünyadan. Seni çok seviyoruz halacığım" ifadelerini kullandı.

Hasan Can Kaya halasını programında da ağırlamıştı;