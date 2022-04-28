Hastalığından Sonra Son Hali Şaşırttı - Son Dakika

20 Kasım tarihinde Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilmişti.

Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte nöroloji servisinde özel odaya alınmıştı.

22 gün gözetim altına tutulan usta oyuncu, öğle saatlerinde taburcu edilmişti. Sevenlerine mesaj vererek hastaneden ayrılacağı duyurulan Kadir İnanır, pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak açıklama yapmadan saat 14.30'da hastaneden ayrılmıştı.

İnanır, geçtiğimiz günlerde ise son halini Instagram'dan paylaştı.

KEYİFSİZ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Geçirdiği beyin damar hastalığı sonrası zor bir süreçten geçen usta isim Kadir İnanır'ın keyifsiz halleri dikkat çekti. Kadir İnanır'ın mutsuz hallerinin yanı sıra uzamış sakalları da dikkatlerden kaçmadı.

YÜRÜMEKTE ZORLANMIŞTI

İnanır, önceki gün sevgilisi oyuncu Jülide Kural ile Etiler'de bir mekana giriş yaparken görüntülenmişti. Yürümekte zorlandığı görülen ve keyifsiz hali dikkat çeken İnanır'ın yardımına ise sevgilisi Jülide Kural koşmuştu.