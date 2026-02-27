Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Hatice Aslan ile Mahir Günşiray\'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu
27.02.2026 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

40 yıl boyunca ayrı hayatlar yaşayan Mahir Günşiray ile Hatice Aslan’ın yolları yıllar sonra yeniden kesişti. Üniversite arkadaşlığıyla başlayan bağ, zamanla güçlü bir aşka dönüştü. Usta oyuncular, sürpriz birlikteliklerine dair hikayeleriyle sevenlerinin kalbine dokundu.

Türk tiyatro ve sinemasının iki önemli oyuncusu Hatice Aslan ile Mahir Günşiray, yıllara dayanan dostluklarını aşka dönüştürdüklerini açıkladı. “Empati” programına konuk olan Günşiray, meslektaşıyla mutlu bir ilişki yaşadığını duyurdu.

40 YILLIK ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Özel hayatına dair samimi ifadeler kullanan Mahir Günşiray, son dönemde kendisini “aşık” hissettiğini belirtti ve Hatice Aslan ile mutlu bir birliktelik yaşadıklarını söyledi. Aslan’ın üniversite yıllarından sınıf arkadaşı olduğunu hatırlatan usta oyuncu, mezuniyetin ardından yaklaşık 40 yıl boyunca yollarının kesişmediğini ifade etti.

Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

SINIF GRUBUNDA BAŞLAYAN SOHBET İLK KIVILCIM OLDU

Günşiray ilişkilerinin nasıl başladığını şu ifadelerle anlattı: "Bir sınıf grubumuz var. Ben de hep yelkenlim olduğunu söylüyor ve arkadaşlarımı davet ediyordum. Hatice 'gelirim' dedi. Sonra grup olarak gelme fikrinden yalnız Hatice geldi. Öyle de devam etti"

“HİÇBİR ZAMAN DENK DÜŞMEDİK”

Hatice Aslan da "Bambaşka Sohbetler" adlı programda ilişkilerine dair, "O zamanlar ikimizde bambaşka bir hayatın içindeydik. Biz hiç denk düşmedik. Ne dizide ne filmde ne tiyatroda hiç birlikte oynamadık. Çünkü zaten farklı şehirlerdeydik" ifadelerini kullandı.

Magazin, Ünlüler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Ne yapalım şimdi Türkiye'de bu olay kaç kişiyi ilgilendirir kendileri haric 5 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı
1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar inceleme başlatıldı 1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
Brezilya’da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi Brezilya'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Epstein bağlantılı uçuşların, 2019’a kadar İngiliz havalimanları ve üslerini kullandığı belirlendi Epstein bağlantılı uçuşların, 2019'a kadar İngiliz havalimanları ve üslerini kullandığı belirlendi
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Prens Harry ve eşi Meghan, Ürdün’de Gazzeli çocukları ziyaret etti Prens Harry ve eşi Meghan, Ürdün'de Gazzeli çocukları ziyaret etti
Oğuz Murat Aci’nin anne ve babasından, gelinlerine “torun görebilme“ davası Oğuz Murat Aci'nin anne ve babasından, gelinlerine "torun görebilme" davası
Şamil Tayyar’ın ’yolsuzluk’ iddiaları Erdal Beşikçioğlu’nu harekete geçirdi Şamil Tayyar'ın 'yolsuzluk' iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti
Baklayı ağzından çıkardı Szymanski’den Fenerbahçe itirafı Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı
Santral inşaatında facia 55 yaşındaki işçi hayatını kaybetti Santral inşaatında facia! 55 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh’un imza gününe akın etti Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti
Bakan Gürlek’in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Maç esnasında koltuğun uğursuzluk getirdiğine inanan taraftardan maçı döndüren hareket Maç esnasında koltuğun uğursuzluk getirdiğine inanan taraftardan maçı döndüren hareket
Eşi Meclis’te çalışan vekilden ilginç savunma: Maaşı yüksek bir yer değil Eşi Meclis'te çalışan vekilden ilginç savunma: Maaşı yüksek bir yer değil
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın üst düzey ismi öldürüldü Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Savaş sırasında bomba görüntü O anları cep telefonuyla kaydettiler Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak

12:56
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
12:56
Savaş sırasında bomba görüntü O anları cep telefonuyla kaydettiler
Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler
12:45
Türkiye barış diplomasi için devrede Peş peşe görüşmeler
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
12:26
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
12:03
PFDK’dan hem Dursun Özbek’e hem de Galatasaray’a şok ceza
PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın üst düzey ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü
11:34
Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
11:24
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan’ın son hali
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali
11:18
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler
11:12
Öcalan’dan PKK’nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
11:03
Bakan Gürlek bitirmeye kararlı 81 il başsavcılıklarına talimat gönderildi
Bakan Gürlek bitirmeye kararlı! 81 il başsavcılıklarına talimat gönderildi
10:59
Afganistan ve Pakistan çatışırken savaşın kazananı bakın ülke oluyor
Afganistan ve Pakistan çatışırken savaşın kazananı bakın ülke oluyor
10:47
Savaşı kim kazanır Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile
Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile
10:47
Osimhen’in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı Okan Buruk duruma el koydu
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu
10:43
İngilizlerden Fenerbahçe’ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray’ın...
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...
10:42
Gözü dönmüş koca dehşet saçtı Ayrılığı hazmedemedi, başından bıçakladı
Gözü dönmüş koca dehşet saçtı! Ayrılığı hazmedemedi, başından bıçakladı
10:38
Aynı detaya dikkat çektiler Bütün İngiltere Fenerbahçe’yi konuşuyor
Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor
10:27
Fener maçında satılan sosisliye bakın
Fener maçında satılan sosisliye bakın
10:24
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
09:52
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı İşte her şeyi başlatan görüntü
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü
09:26
Gerilim pompayı vurdu Akaryakıta bir zam daha geliyor
Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor
09:09
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran’dan peş peşe açıklamalar geldi
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi
08:50
Ne olacağı büyük merak konusu Fener taraftarını kahreden olay
Ne olacağı büyük merak konusu! Fener taraftarını kahreden olay
07:50
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 13:14:58. #7.11#
SON DAKİKA: Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.