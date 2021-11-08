Havalimanında dakikalarca öpüştüler

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 17 yıl sonra yeniden başlattıkları ilişkilerinde liseli aşıklar gibi görüntü veriyor.

'Bennifer' adıyla anılan çift, dün Los Angeles'taki Van Nuys Havalimanı'nda görüntülendi.

52 yaşındaki Lopez'i uçağına binerken uğurlamaya giden 49 yaşındaki Affleck, sevgilisine sarılırken, bir taraftan da onu komik mimikler yaparak güldürdü.

Çift, bol bol sarıldı, bol öpüştü ve gülüştü.

Lopez'in iş için birkaç günlüğüne şehir dışına çıktığı öğrenildi.

17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, geçtiğimiz yaz ayında öpüşürken görüntülenmişti.