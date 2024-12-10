Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile yaşadıklarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara, yeni yaşını genç sevgilisi ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı.
Geçtiğimiz gün sevgilisiyle kimseyi umursamadan poz verdikleri kırmızı halıda öpüşen Nara, 38'inci doğum günü için çılgın bir parti verdi.
Ünlü isim, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante vile öpüşerek havuza atladığı anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Son Dakika › Magazin › Havuzda neler yaptı neler! Wanda Nara'dan görülmemiş doğum günü partisi - Son Dakika
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