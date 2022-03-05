Hayat Bilgisi'nin Ortega'sıydı, herkes yaşlanırken yıllar onu daha da gençleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Hayat Bilgisi'nin Ortega'sıydı, herkes yaşlanırken yıllar onu daha da gençleştirdi

05.03.2022 12:13

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Ortega karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Paşhan Yılmazel, yıllar içerisinde daha da gençleşti. Düzenli spor yapan Yılmazel'in son görüntüsü, hayranlarından tam not aldı.

Türk televizyon tarihine damga vuran Hayat Bilgisi dizisi, yayınlanmaya başladığı 2003 tarihinde geniş kitlelere ulaşarak önemli bir başarı elde etmişti. Dizinin önemli karakterleri arasında yer alan Ortega Sedat'ın yıllar içerisindeki değişimi de hayranlarının beğenisiyle karşılaştı.

Hayat Bilgisi'nin Ortega'sıydı, herkes yaşlanırken yıllar onu daha da gençleştirdi

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Değişik kahkahası ile akıllarda yer edinen Ortega Paşhan Yılmazel'in o eski halinden eser kalmadı. Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel yıllar içerisinde öyle bir değişti ki onu tanımak neredeyse imkansız hale geldi. Düzenli spor yapan Yılmazel, fit görüntüsüyle bambaşka bir görünüme büründü.

Hayat Bilgisi'nin Ortega'sıydı, herkes yaşlanırken yıllar onu daha da gençleştirdi


BİR SÜREDİR EKRANLARDAN UZAK

Dizideki kilolarını vererek değişen ancak yıllara da meydan okuyan Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bir süredir ekranlardan uzaktı. Paşhan Yılmazel kısa süre sonra yeni oyunuyla yeniden hayranlarının karşısına çıkacak.

İşte Yılmazel'in son hali:

Hayat Bilgisi'nin Ortega'sıydı, herkes yaşlanırken yıllar onu daha da gençleştirdi
Hayat Bilgisi'nin Ortega'sıydı, herkes yaşlanırken yıllar onu daha da gençleştirdi
YORUMLAR
500
Akrep Nalan adıyla tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın vefat etti Akrep Nalan adıyla tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın vefat etti

Hayat Bilgisi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hayat Bilgisi'nin Ortega'sıydı, herkes yaşlanırken yıllar onu daha da gençleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
11:57 'Rus haber sitelerini engelle' çağrısına Musk'tan yanıt: Silah zoru olmadıkça bunu yapmayacağız
11:56 Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
11:41 Hava sahası kapatılınca böyle oldu! Milli Savunma Bakanı Akar: İki tahliye uçağımız Ukrayna'da bekliyor
11:39 Bu nasıl bir kafa? İki kadın müşteriyi başörtülü oldukları için içeri almadılar! Sosyal medyada tepki yağmuru
11:29 Fenerbahçe-Trabzon derbisini kim kazanır? Maçın hakeminin babasına soruldu!
11:25 Adıyaman'da kaza yerine giden polis, şehit oldu
11:25 Elazığ'daki bu okuldan mezun olanlar işsiz kalmıyor
11:09 İşgalin bu yüzden mi hızlanmasını istiyor? Kadirov'un askerlerinin yarısı öldü iddiası
10:56 Konyaspor taraftarı Galatasaray maçını 3 boyutlu gözlükle izleyecek
10:52 Korkunç iddia! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rus askerleri Ukraynalı kadınlara tecavüz ediyor, 11 vaka tespit ettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 12:25:19. #1.11#
SON DAKİKA: Hayat Bilgisi'nin Ortega'sıydı, herkes yaşlanırken yıllar onu daha da gençleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement