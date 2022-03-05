Hayat Bilgisi'nin Ortega'sıydı, herkes yaşlanırken yıllar onu daha da gençleştirdi - Son Dakika

Türk televizyon tarihine damga vuran Hayat Bilgisi dizisi, yayınlanmaya başladığı 2003 tarihinde geniş kitlelere ulaşarak önemli bir başarı elde etmişti. Dizinin önemli karakterleri arasında yer alan Ortega Sedat'ın yıllar içerisindeki değişimi de hayranlarının beğenisiyle karşılaştı.

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Değişik kahkahası ile akıllarda yer edinen Ortega Paşhan Yılmazel'in o eski halinden eser kalmadı. Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel yıllar içerisinde öyle bir değişti ki onu tanımak neredeyse imkansız hale geldi. Düzenli spor yapan Yılmazel, fit görüntüsüyle bambaşka bir görünüme büründü.





BİR SÜREDİR EKRANLARDAN UZAK

Dizideki kilolarını vererek değişen ancak yıllara da meydan okuyan Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bir süredir ekranlardan uzaktı. Paşhan Yılmazel kısa süre sonra yeni oyunuyla yeniden hayranlarının karşısına çıkacak.

İşte Yılmazel'in son hali: