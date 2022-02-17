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Hayatını kaybeden sanatçı Arif Şentürk'ün hastanedeki son görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Hayatını kaybeden sanatçı Arif Şentürk'ün hastanedeki son görüntüsü ortaya çıktı

17.02.2022 12:04

Dün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan 81 yaşındaki şarkıcı Arif Şentürk'ün hastanede çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Magazikolik'in ulaştığı görüntüde şarkıcının oksijen desteği aldığı görülüyor.

Rumeli türkülerinin usta sesi Arif Şentürk, pazar günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü esnada kalbi duran usta sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 81 yaşında hayata veda eden Şentürk'ün hastanedeki son görüntüsü ortaya çıktı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Arif Şentürk, dün Seyyid Nizami Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, usta sanatçının oğulları Ercan Şentürk ve Uğur Şentürk, kızı İnci Şentürk, sanatçı Rumeli Ekrem ve birçok vatandaş katıldı. Şentürk'ün cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Yedikule Mezarlığı'na defnedildi.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Usta sanatçının tedavi gördüğü hastanedeki son görüntüsü de ortaya çıktı. Magazinkolik'in ulaştığı görüntülerde sanatçının oksijen desteği aldığı, bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği görülüyor.

Hayatını kaybeden sanatçı Arif Şentürk'ün hastanedeki son görüntüsü ortaya çıktı
Hayatını kaybeden sanatçı Arif Şentürk'ün hastanedeki son görüntüsü ortaya çıktı
Hayatını kaybeden sanatçı Arif Şentürk'ün hastanedeki son görüntüsü ortaya çıktı
Hayatını kaybeden sanatçı Arif Şentürk'ün hastanedeki son görüntüsü ortaya çıktı
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Arif Şentürk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hayatını kaybeden sanatçı Arif Şentürk'ün hastanedeki son görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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