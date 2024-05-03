Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık - Son Dakika
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Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın annesi Ayşegül Kaya, Balat'taki evinin kiracısıyla kira zammı konusunda tartıştı. 3 bin lira olan kira bedelini kendi isteğiyle 5 bin lira olarak yatıran kiracı, Ayşegül Kaya'yı kızdırdı. Kaya, kiracısının kapısına dayanarak, evin değerinin 15 bin lira olduğunu ve ya bu kadar ödeme yapmasını ya da evi boşaltmasını talep etti. Tartışma sonucunda kiracı evden taşındı.

03.05.2024 11:40  Güncelleme: 11:50
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Başarılı oyuncu Hazal Kaya'nın Avukat annesi Ayşegül Kaya kiracısı ile birbirine girdi.

KİRACISININ KAPISINA DAYANDI

Kaya'nın Balat'ta bulunan evinde 3 bin liraya oturan kiracısı ile arasında kira zammı yüzünden olay çıktı. 3 bin lira olan kirayı 5 bin lira olarak yatıran kiracı, Ayşegül Kaya'yı kızdırdı, bunun üzerine kaya kiracısının kapısına dayandı.

Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık

KİRACI EVDEN ÇIKTI

Başarılı oyuncunun annesi Ayşegül Kaya, 3 bin lira olan kirayı 5 bin lira yatıran kiracısının kapısana dayandı. Ancak kiracısı evinde misafiri olduğu gerekçesiyle Kaya'yı kabul etmedi. Bunun üzerine daha çok sinirlenen Ayşegül Kaya, apartmanın girişinde bağırıp kiracısıyla kavga etmeye başladı. Evinin değerinin 15 bin lira olduğunu söyleyen Kaya, "Ya 15 bin lira yatır ya da çık. Boş yere evimi işgal etme" diye bağırdı. İkili arasında olan tartışmaya komşular tanık olurken, kiracı zaman kaybetmeden evden taşındı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Magazin

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Son Dakika Magazin Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık - Son Dakika
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