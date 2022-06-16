Hem onlar hem hayranları gözyaşlarına boğuldu! Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS dağıldı - Son Dakika
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Hem onlar hem hayranları gözyaşlarına boğuldu! Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS dağıldı

16.06.2022 14:15
Hem onlar hem hayranları gözyaşlarına boğuldu! Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS dağıldı

2013 yılında "Bangtan Boys" adıyla çıkış yapan ve sayısız rekorlara imza atan Güney Koreli grup BTS, sosyal medyada bir video paylaşarak artık yollarına birlikte devam etmeyeceklerini açıkladı. Kariyerlerine solo olarak devam edecek olan ünlü grubun bu kararı "ARMY" olarak bilinen hayran kitlesi tarafından üzüntüyle karşılandı. Üyeler ise bir gün geri döneceklerine söz verdiklerini açıklarken gözyaşlarına boğuldu.

Çıkış yaptıları tarihten itibaren büyük başarılara imza atan dünyaca ünkü K-POP grubu BTS, kariyerlerine solo olarak devam edeceklerini açıkladı.

Hem onlar hem hayranları gözyaşlarına boğuldu! Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS dağıldı

BTS son kez hayranlarına veda etmek için bir veda partisi düzenledi. Üyelerin birçoğu Festa videosu sırasında konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

Hem onlar hem hayranları gözyaşlarına boğuldu! Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS dağıldı

Etkinlikte RM, "BTS'nin her zaman diğer gruplardan farklı olduğunu düşündüm ama K-pop ve tüm idol sisteminin sorunu, size olgunlaşmanız için zaman vermemeleri" dedi.

Hem onlar hem hayranları gözyaşlarına boğuldu! Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS dağıldı

Jimin ise, "Ne olursa olsun hayranlarımızı düşünmeden edemiyoruz, hayranlarımız tarafından hatırlanan türden sanatçılar olmak istiyoruz. Sanırım bu yüzden şu anda zorlu bir süreçten geçiyoruz, kimliğimizi bulmaya çalışıyoruz ve bu, yorucu ve uzun bir süreç" dedi.

Hem onlar hem hayranları gözyaşlarına boğuldu! Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS dağıldı

V ise bunun bir ayrılık olmadığı konusunda ısrar etti: "Bir grup olarak tekrar bir araya geldiğimizde bu sinerji başka hiçbir şeye benzemeyecek."

Hem onlar hem hayranları gözyaşlarına boğuldu! Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS dağıldı

J-Hope da "Bence yeniden bir olmayı öğrenmek için biraz ayrı zaman geçirmeliyiz. Umarım bunu olumsuz bir şey olarak görmezsiniz ve sağlıklı bir plan olarak görürsünüz. Bence BTS bu şekilde daha güçlü hale gelecek" dedi.

Hem onlar hem hayranları gözyaşlarına boğuldu! Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS dağıldı

Akşam yemeğinin bir videosu da grubun resmi Twitter hesabında yayınlandı. Grubun bir temsilcisinin yaptığı açıklamada "Açık olmak gerekirse, ara vermiyorlar; ancak şu anda bazı solo projeleri keşfetmeleri ve çeşitli formatlarda aktif kalmaları zaman alacak" dedi.

Hem onlar hem hayranları gözyaşlarına boğuldu! Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS dağıldı
ASKERLİK İÇİN AYRILIYOR İDDİASI

Bazı K-pop gözlemcileri ise Güney Kore'nin askerlik hizmetinin bu ara için bir faktör olabileceği konusunda spekülasyon yarattı. Grubun en yaşlı üyesi olan Jin, bu yılın sonuna kadar neredeyse iki yıl orduda hizmet vermeye başlayacak.

Hem onlar hem hayranları gözyaşlarına boğuldu! Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS dağıldı

BTS'nin bağlı olduğu 'Hybe' adlı şirket açıklama yaptı: "Net olmak gerekirse ayrılmıyorlar. Bir süre solo projeler yapacaklar. Farklı formatlarda aktif olarak müziğe devam edecekler."

Hem onlar hem hayranları gözyaşlarına boğuldu! Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS dağıldı

Tüm dünyadan milyonlarca hayrana sahip olan grubun ayrılık açıklaması sevenlerini de üzdü. BTS ürünlerinin satıldığı bir kafede grubun açıklamasından sonra hayranlarının da ağladığı kameralara yansıdı.

Hem onlar hem hayranları gözyaşlarına boğuldu! Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS dağıldı
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Son Dakika Magazin Hem onlar hem hayranları gözyaşlarına boğuldu! Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS dağıldı - Son Dakika


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