Hemcinsiyle sevgili mi oluyor? Böyle açıkladı

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programında hayranı olduğu dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa için "Dua Lipa bana çıkma teklif ederse onunla sevgili olurum" diyerek dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu konu hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

"EĞLENCE OLSUN DİYE SÖYLEDİM"

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Nilperi Şahinkaya, "Şaka olsun diye söyledim. Eğlence olsun. Konu abartıldı" dedi.

"COVİD-19'U ATLATTIM"

Bu arada gazetecilerin kendisinin maskesiz olduğunu hatırlatması üzerine "Yeni Covid-19 geçirdim. Antikorum yüksek o yüzden böyle dolaşıyorum" dedi.