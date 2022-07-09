Her yaptığı olay! Bahar Candan'dan cinsel tercih itirafı: Artık kadınlardan hoşlanıyorum - Son Dakika
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Her yaptığı olay! Bahar Candan'dan cinsel tercih itirafı: Artık kadınlardan hoşlanıyorum

09.07.2022 12:09
Her yaptığı olay! Bahar Candan'dan cinsel tercih itirafı: Artık kadınlardan hoşlanıyorum

Katıldığı yarışma programlarıyla ünlenen Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı cinsel tercih açıklamasıyla olay oldu. Candan "Artık kadınlardan hoşlanıyorum" dedi.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını geniş bir kitleye duyuran ve son olarak Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şimdilerde Dubai'de tatil yapan Candan, iddialı pozlarını yayınlamayı da ihmal etmiyor.

"ARTIK KADINLARDAN HOŞLANIYORUM"

İddialı pozlarının yanı sıra yaptığı açıklamalarla da dikkatleri üzerine çeken Candan, çektiği bir video ile cinsel tercihine dair itiraflarda bulundu. "Arkadaşlar, ben artık kafamda bazı şeyleri yendim ve artık kadınlardan hoşlanıyorum" diyerek cinsel tercihinin değiştiğini söyleyen Candan konuşmasının devamında konuşmasında "Erkeklerden hoşlanmadığımı kadınlardan hoşlandığımı fark ettim. Bunu anlatması çok zor" dedi.

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Bahar Candan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Her yaptığı olay! Bahar Candan'dan cinsel tercih itirafı: Artık kadınlardan hoşlanıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Her yaptığı olay! Bahar Candan'dan cinsel tercih itirafı: Artık kadınlardan hoşlanıyorum - Son Dakika
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