Herkesin Bir Leylası Var' Şarkısıyla Yaza Damgasını Vuracak - Son Dakika
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Herkesin Bir Leylası Var' Şarkısıyla Yaza Damgasını Vuracak

27.03.2022 23:04
Herkesin Bir Leylası Var' Şarkısıyla Yaza Damgasını Vuracak

5 yaşında bağlama çalmaya başlayan Derviş Doğan,"Birtaş attım vişneye" isimli türküyü çobanlık yaptığı dönemlerde keçilerini otlatırken söylemiş.

Uzun yıllar Türkiye'nin birçok ilinde sahne alan sanatçı, 15 yıldır da Ankara'nın en lüks mekanlarında sanatını icra ediyor. Doğan'ın ilk albümü Herkesin Bir Leylası Var, Kaya Müzik etiketiyle önümüzdeki günlerde müzik marketlerde yerini alacak. Arabesk müzikteki boşluğun kendisiyle dolacağını söyleyen Doğan, "Türkiye'de Mustafa Keser'den sonra en fazla repertuara sahip ikinci sanatçıyım" derken sözlerine şöyle devam etti. Doğan, "Rahmetli İbrahim Erkal Ankara'ya her geldiğinde mutlaka beni ziyaret eder sahnemi keyifle izlerdi. Onun bıraktığı bayrağı ben devraldım. Çünkü İbrahim Erkal gibi arabesk müziği icra eden şarkıcı maalesef yok. O bulaşıkçılıktan geldi ben ise çobanlıktan. Çektiğimiz acılar sesimize müziğimize de yansıyor. Bu albümde herkes kendi yaşantısından bir şeyler bulacak" diye konuştu.

derviş doğan
Herkesin Bir Leylası Var' Şarkısıyla Yaza Damgasını Vuracak

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Türkiye, Ankara, Müzik, İcra, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Herkesin Bir Leylası Var' Şarkısıyla Yaza Damgasını Vuracak - Son Dakika


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