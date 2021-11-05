Alışveriş yapan oyuncuya ilişkisi sorulunca, "Her şey yolunda" diye konuştu. Adana- İstanbul arası mekik dokuyan Altınbilek, "Artık alıştım, seyahat yapmaktan zorlanmıyorum" dedi.

Bir hayli keyifli olduğu görülen oyuncunun Metin Hara'yla zaman geçirmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, sık sık estetik haberleriyle gündeme geliyor.

ESTETİK AÇIKLAMASI

Altınbilek estetik iddialarına şu şekilde yanıt verdi: "Estetik burnum ve dişlerimde var. O kıyasladıkları 10 sene önceki halim. Yaptırdığım işlemler yüzümün tam ortasında olduğu için büyük bir fark yaratıyor."