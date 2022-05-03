Hilal Özdemir - Tamer Karadağlı... 'EBABİL' VE 'DOĞAN' OLDULAR! - Son Dakika
Üye Girişi
Hilal Özdemir - Tamer Karadağlı... 'EBABİL' VE 'DOĞAN' OLDULAR!

Hilal Özdemir - Tamer Karadağlı... 'EBABİL' VE 'DOĞAN' OLDULAR!

03.05.2022 22:17

Usta oyuncu Tamer Karadağlı ve Türk Halk Müziği'nin güçlü yorumcusu 'Hilal Özdemir', Hasan Kerim Güç'ün kaleme aldığı "Yolda Bir Kuşa Rastladım" isimli sesli kitabını kuşlardan "Ebabil"ve "Doğan"ı seslendirerek destek verdiler..

Hasan Kerim Güç'ün kaleme aldığı "Yolda Bir Kuşa Rastladım" adlı 30 kuşun hikayelerini anlatıldığı kitabını ülkemizdemeydana gelen yangınlar nedeniyle hasar görmüş evlerin onarımı ve ihtiyaç sahipleri için 'Nef Vakfı' ile planlanmış bir destek yuva kampanyasında usta oyuncu Tamer Karadağlı ve Türk Halk Müziği'nin güçlü yorumcusu 'Hilal Özdemir' seslikitabını kuşlardan "Ebabil"ve "Doğan"ı seslendirerek destek verdiler..

Hilal Özdemir - Tamer Karadağlı... 'EBABİL' VE 'DOĞAN' OLDULAR!

Kitapta seslendirme yapanlar

HASAN KERİM GÜÇ

İPEK TUZCUOĞLU

CEMALNUR SARGUT

SİNAN CANAN

MURAT DALKILIÇ

EKİN OLCAYTO

ÖYKÜ GÜRMAN

BESTE UYANIK

BEYHAN BUDAK

SAFFET EMRE TONGUÇ

ÖYKÜ CENGİZ

ÖNER DÖŞER

TAMER KARADAĞLI

BURÇAK YÜCE

AÇELYA AKKOYUN

ÖZLEM DENİZMEN

SİMGE FISTIKOĞLU

NECMİ YAPICI

KALUST ŞALCIOĞLU

ERKAN PETEKKAYA

EMEL ÖZUĞUR

FERDA YILDIRIM

HİLAL ÖZDEMİR

JANSET PAÇAL

NERMİN GÜL

GÖRKEM SEVİNDİK

ZEYNEP TÜRKOĞLU

SİTARE AKBAŞ

UĞUR BATI

ÖZGE UZUN

YASEMİN BAŞTAN ( Conka)

BEYZA HAKAN

ELA RÜMEYSA CEBECİ

DAMLA SÖNMEZ

Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR
500

Magazinkolik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hilal Özdemir - Tamer Karadağlı... 'EBABİL' VE 'DOĞAN' OLDULAR! - Son Dakika


Son Dakika
23:23 Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı
23:06 Seçim sonuçları sonrası Ümit Özdağ'dan açıklama: 21 senedir bir mağlubiyetten diğerine sürüklenen herkesi Zafer Partisi'ne davet ediyorum
23:04 Ordu'daki seçim kutlamalarına gölge düştü! İYİ Partili üye bıçaklanarak öldürüldü
23:01 Barcelona'nın ezeli rakibi Espanyol küme düştü
23:00 Millet İttifakı, seçim sonuçlarının ardından CHP Genel Merkezi'nde toplandı
22:54 Dünya liderleri Erdoğan'ın seçim zaferini tebrik etti! İki liderden Türkçe mesaj var
22:36 Son Dakika! YSK ilan etti: Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı! İşte 2 adayın oy oranları
22:26 Mesut Özil, uçak önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kare paylaştı! Bir de mesajı var
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması sonrası Demirtaş'tan art arda paylaşımlar: Asla teslim olmak yok
22:11 On binlerce vatandaş Erdoğan'ın balkon konuşmasını dinlemek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2023 23:37:41. #1.12#
SON DAKİKA: Hilal Özdemir - Tamer Karadağlı... 'EBABİL' VE 'DOĞAN' OLDULAR! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement