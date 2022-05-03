Hasan Kerim Güç'ün kaleme aldığı "Yolda Bir Kuşa Rastladım" adlı 30 kuşun hikayelerini anlatıldığı kitabını ülkemizdemeydana gelen yangınlar nedeniyle hasar görmüş evlerin onarımı ve ihtiyaç sahipleri için 'Nef Vakfı' ile planlanmış bir destek yuva kampanyasında usta oyuncu Tamer Karadağlı ve Türk Halk Müziği'nin güçlü yorumcusu 'Hilal Özdemir' seslikitabını kuşlardan "Ebabil"ve "Doğan"ı seslendirerek destek verdiler..
Kitapta seslendirme yapanlar
HASAN KERİM GÜÇ
İPEK TUZCUOĞLU
CEMALNUR SARGUT
SİNAN CANAN
MURAT DALKILIÇ
EKİN OLCAYTO
ÖYKÜ GÜRMAN
BESTE UYANIK
BEYHAN BUDAK
SAFFET EMRE TONGUÇ
ÖYKÜ CENGİZ
ÖNER DÖŞER
TAMER KARADAĞLI
BURÇAK YÜCE
AÇELYA AKKOYUN
ÖZLEM DENİZMEN
SİMGE FISTIKOĞLU
NECMİ YAPICI
KALUST ŞALCIOĞLU
ERKAN PETEKKAYA
EMEL ÖZUĞUR
FERDA YILDIRIM
HİLAL ÖZDEMİR
JANSET PAÇAL
NERMİN GÜL
GÖRKEM SEVİNDİK
ZEYNEP TÜRKOĞLU
SİTARE AKBAŞ
UĞUR BATI
ÖZGE UZUN
YASEMİN BAŞTAN ( Conka)
BEYZA HAKAN
ELA RÜMEYSA CEBECİ
DAMLA SÖNMEZ
Son Dakika › Magazin › Hilal Özdemir - Tamer Karadağlı... 'EBABİL' VE 'DOĞAN' OLDULAR! - Son Dakika