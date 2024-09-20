Hollanda Prensesi Amalia\'nın büyük değişimi ağızları açık bıraktı

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Bir cinsel ilişki rezaleti daha! Bu kez tarihi tarihi mekanı adres seçtiler

Müzikalleri ve şarkı söylemeyi çok sevdiğini söylemesiyle sık sık adından söz ettiren Hollanda Prensesi Amalia, değişimiyle adından söz ettirdi.

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Daha önce yaptığı açıklamada kilolarından utanmadığını belirten 21 yaşındaki Amalia, yıllar içinde fazla kilolarını verdi. İğne ipliğe dönen Amelia, önceki gün parlamento açılışına katıldı. Zümrüt yeşili bir uzun elbise tercih eden Amelia'nın verdiği kiloları gören davetlilerin şaşkınlığı da yüz ifadelerine yansıdı.

21 yaşındaki Amelia, geçtiğimiz sene kilolarından dolayı yapılan eleştirilerin ardından fiziğinden memnun olduğunu ve bir diyet programına başladığını söylemişti. Amelia bu süreçte kendisi için ruhsal sağlığının daha önemli olduğunu da sözlerine eklemişti.

İşte Prenses Amelia'nın zaman içindeki değişimi...