Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı - Son Dakika
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Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı

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Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, 2 yıl önce evlilik teklifi aldığı sevgilisi Mike Schrama ile evlenme hazırlıkları yapıyor. Haziran sonunda nikah masasına oturacak olan çift, 300 kişilik bir kır düğünü planlıyor. Karsu, düğününe Hollanda Kraliçesi Maxima'yı da davet etti.

08.05.2024 16:05  Güncelleme: 16:20
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Aslen Hatay'lı olan ünlü şarkıcı Karsu Dönmez , düğününü Türk örf adet ve geleneklerine göre yapmayı planlıyor. Karsu haziran sonunda nikah masasın oturacak.

DEPREMDE 17 AKRABASINI KAYBETMİŞTİ

Dönmez, 6 şubat depreminde Hatay'da meydana gelen depremde 17 akrabasını kaybetmişti. 5 ay sonra memleketine giden Karsu'nun evinin enkazıyla çektiği fotoğraf sosyal medyada gündem olmuştu.

TÜRK ADETLERİNE GÖRE DAVULLU ZURNALI DÜĞÜN

Hollanda'da yaşayan şarkıcı, 2 yıl önce evlenme teklifi aldığı sevgilisiyle haziran sonunda nikah masasına oturacak. 300 kişilik kır düğünü hayal eden Karsu, Türk adet ve geleneklerine göre davullu zurnalı bir düğün yapacağını söyledi. Şarkıcı bu özel gününe Hollanda Kraliçesi Maxima'yı da davet etti.

Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı
Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı
Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı

Hollanda, Karsu, Hatay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı - Son Dakika
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