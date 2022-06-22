Hollywood yapımlarında rol alan Tolga Yüce, reklam yüzü oldu - Son Dakika
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Hollywood yapımlarında rol alan Tolga Yüce, reklam yüzü oldu

22.06.2022 10:24
Hollywood yapımlarında rol alan Tolga Yüce, reklam yüzü oldu

Hollywood yapımlarında rol alarak adını geniş bir kitleye duyuran Tolga Yüce, dünyaca ünlü bir Türk parfüm markasının reklam yüzü oldu. Başarılı yıldız, ilk olarak markanın Babalar Günü için hazırlanan reklam filminde oynadı.

Rol aldığı Hollywood yapımlarıyla adından söz ettiren Tolga Yüce, Anneler Günü için duygu yüklü bir reklam filmi çeken dünyaca ünlü Türk parfüm markasının Babalar Günü projesinin reklam yüzü oldu. Reklam filminin çekimleri, markanın Taksim'deki mağazasında yapılırken markanın yönetim kurulu başkanı Fehmi Okuyucu çekimlerde oyuncuları yalnız bırakmadı.

OYUNCULUKTA SAMİMİYETE DİKKAT ÇEKTİ

Hollywood yapımlarıyla adını dünyaya duyuran Tolga Yüce ile minik oyuncu Derin Özyüksel, reklam filmi için kamera karşısına geçti. Derin Özyüksel'in babasına hediye alan kız çocuğunu, Tolga Yüce'nin de babasını canlandırdığı reklam filminin çekimleri renkli görüntülere sahne oldu. Bu rol için onlarca isim arasından seçilen Tolga Yüce, oyunculukta en önemli unsurlardan birinin 'samimiyet' olduğunu, markanın kendisiyle çalışmasında da 'samimi oyunculuğunun' payı bulunduğunu söyledi.

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Babalar Günü, Tolga Yüce, Taksim, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hollywood yapımlarında rol alan Tolga Yüce, reklam yüzü oldu - Son Dakika


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