Hülya Avşar'dan Samimi İtiraf: Bu Kadarını Ben de Beklemiyordum - Son Dakika
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Hülya Avşar'dan Samimi İtiraf: Bu Kadarını Ben de Beklemiyordum

21.05.2022 00:50
Hülya Avşar'dan Samimi İtiraf: Bu Kadarını Ben de Beklemiyordum

Hülya Avşar, geçtiğimiz gün Akatlar'da stüdyo çıkışı görüntülendi. Bir hayli keyifli olan Avşar basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muhabirlerin "Stüdyodaydınız, yeni bir şarkı yolda galiba." cümlesi üzerine Avşar "Evet yeni şarkılar için Ayvalık'tan döndüm, hemen stüdyoya girdim." dedi. Çıkardığı 'Sen Aşk Mısın?' şarkısı üzerine de konuşan Avşar "Şarkım çok sevildi, ne yalan söyleyeyim bu kadarını ben de beklemiyordum. Çok para harcayınca oluyormuş demek ki. Ama gençleri kendine çekeceğini biliyordum." diyerek güldü. Şarkısının KanalD'de yayınlanan 'Yargı' dizisinin bölüm sonu sahnesinde yer alması üzerine "Evet, çok mutlu oldum. Gurur verici şeyler bunlar, emek olunca oluyor." dedi.

"Z KUŞAĞI BENİ YAKALASIN"

Muhabirlerin " YouTube'da da videolarınızı atmaya başladınız tekrardan, gündelik paylaşımlarınız. O nasıl gidiyor?" sorusuna Avşar "3 bölüm yayınlandı, o da çok iyi gidiyor. Tam da yerini buldu dijitalde, sosyal medyaya biraz önem veriyorum hatta TikTok'ta da bir şeyler yapmaya başladım. 'Z kuşağını yakalayayım.' gibi bir amacım yok ama onlar beni istiyorlarsa yakalayabilirler ama ben onlara gidebileceğimi düşünmüyorum. Dijitale baya yüklü girdim." dedi. Muhabirlerin "Pişmanlık var mı 'Selfie' filminizi dijitalde yayınlamadığınız için?" sorusuna Avşar "Benim kaybım olmadı ki, sinemada oynamasını çok istemiştim çünkü ben sinemacıyım." dedi. Projelerinden de bahseden Avşar "Şu an da öyle bir proje yok ama tiyatro, dizi veya sinema isterim. Her an olabilir. Müzikal teklifi gelmişti mesela kabul etmedim, çünkü provaları falan çok uzun sürer, uzun mesai harcamam lazım bu yüzden kabul etmedim." dedi.

"ZEHRA BENİ SALLAYIP DURUYOR"

Muhabirlerin "Bir çiftlik evi yaptırıyordunuz, hatta Zehra'da ilgilenecekti. Son durum nedir?" sorusuna Avşar "Evet evet devam ediyor, pandemi girince araya mecburen durduk pandemi de kimse çalışmak istemedi onlar da haklılar. Zehra biraz salladı beni, çünkü Zehra daha çok hoşuna giden önemli şeyler ile ilgileniyor. O yüzden beni tamamen sallayıp duruyor." dedi.

Hülya Avşar'dan Samimi İtiraf: Bu Kadarını Ben de Beklemiyordum
Hülya Avşar'dan Samimi İtiraf: Bu Kadarını Ben de Beklemiyordum
Hülya Avşar'dan Samimi İtiraf: Bu Kadarını Ben de Beklemiyordum

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Hülya Avşar'dan Samimi İtiraf: Bu Kadarını Ben de Beklemiyordum - Son Dakika


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