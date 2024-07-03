Hülya Avşar'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti - Son Dakika
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Hülya Avşar'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti

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Yaz tatilini geçirdiği Ayvalık'taki evinin havuzun sık sık videolar yayınlayan Hülya Avşar bu sefer de çocuklarla dans etti. Bikiniyle dans eden 60 yaşındaki Avşar, enerjisiyle alkış topladı.

03.07.2024 15:11
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Geçtiğimiz günlerde programına konuk aldığı Meryem Uzerli'ye "Seninle neden evlenmediler?" sorusundan dolayı tepki çeken Hülya Avşar, yaz tatilini geçirmek için Ayvalık'taki evine geçti. Eleştirilere aldırış etmeyen Avşar, gelenekselleşen havuz videolarına bir yenisi daha ekledi.

Her sene havuz başında dans ettiği ya da yüzdüğü anları yayınlayan Avşar, bu sefer de siyah bikinisini giyerek çocuklarla dans etti. Enerjisi ve genç kızlara taş çıkartan fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 60 yaşındaki Avşar, çocuklarla eğlendiği anları gören kullanıcılar "Çocuklara olan düşkünlüğünüz çok içten, çok samimisiniz" yorumları yaptı.

Hülya Avşar'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti

MERYEM UZERLİ'YE SORDUĞU SORU TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Hülya Avşar, konuk aldığı Meryem Uzerli'ye "Hiç evlenmedin değil mi sen? Niye evlenmedin? Neden evlenmediler seninle?" diye sormuş oyuncu da "Ne zaman aşk başarılı ki? Biriyle beraber olup onunla hayatının sonuna kadar birlikte olunca başarı mı oluyor? Ya da ayrılınca başarısız mı? Bence aşk için başarılı ya da başarısız diye bir şey yok" cevabını vermişti. İkili arasındaki konuşma kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş ve Avşar'a tepki yağmıştı.

Hülya Avşar'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti
Hülya Avşar'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti
Hülya Avşar'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti
Hülya Avşar\'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti

Hülya Avşar, Ünlüler, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hülya Avşar'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Coşkun Barış: Başımızda bu kadar dert varken bi hülyamız eksikti 29 1 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: Hülya Avşar’ın kürd olmasıyla gurur duyuyoruz. Ferhat eser? 2 11 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: reklamın iyisi kötüsü olmaz reklamlar 12 1 Yanıtla
  • Bülent Ağca: çok önemli bir haber, aydınlandık 12 1 Yanıtla
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