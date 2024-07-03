Hülya Avşar\'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti

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Geçtiğimiz günlerde programına konuk aldığı Meryem Uzerli'ye "Seninle neden evlenmediler?" sorusundan dolayı tepki çeken Hülya Avşar, yaz tatilini geçirmek için Ayvalık'taki evine geçti. Eleştirilere aldırış etmeyen Avşar, gelenekselleşen havuz videolarına bir yenisi daha ekledi.

Her sene havuz başında dans ettiği ya da yüzdüğü anları yayınlayan Avşar, bu sefer de siyah bikinisini giyerek çocuklarla dans etti. Enerjisi ve genç kızlara taş çıkartan fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 60 yaşındaki Avşar, çocuklarla eğlendiği anları gören kullanıcılar "Çocuklara olan düşkünlüğünüz çok içten, çok samimisiniz" yorumları yaptı.

MERYEM UZERLİ'YE SORDUĞU SORU TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Hülya Avşar, konuk aldığı Meryem Uzerli'ye "Hiç evlenmedin değil mi sen? Niye evlenmedin? Neden evlenmediler seninle?" diye sormuş oyuncu da "Ne zaman aşk başarılı ki? Biriyle beraber olup onunla hayatının sonuna kadar birlikte olunca başarı mı oluyor? Ya da ayrılınca başarısız mı? Bence aşk için başarılı ya da başarısız diye bir şey yok" cevabını vermişti. İkili arasındaki konuşma kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş ve Avşar'a tepki yağmıştı.