Hülya Avşar'ın Manukyan İtirafı! - Son Dakika

Muhabirlerin "Kozmetik ürünü reklamında oynayacağınız doğru mu?" sorusuna Hülya Avşar "Kozmetik benim için çok önemli ve değerli ama şu an değerlendirme süreci içerisindeyim. Üründen emin olmam gerekiyor, benim vicdanen rahat olmam gerekiyor. Önerdiğim bir şeyin kaliteli olması lazım maddiyat kısmı önemli değil." dedi.

EKRAN DİYE BİR ŞEY KALMADI

Proje tekliflerini beğenmediğini söyleyen Avşar "Birkaç teklif var ama hiç istediğim gibi değil. Ekranları özledim mi? Set ortamını hep özleyeceğim ama onun dışında şu an çok iyiyim. Ekran diye bir şey kalmadı herkes YouTube'da orada burada ekranda olabiliyorsunuz. " diyerek teklifleri beğenmediğini belirtti.

"MANUKYAN'I CANLANDIRMAK İSTERDİM"

Gazetecilerin "Hayatını canlandırmak istediğiniz birisi var mı?" sorusuna "Ben Manukyan'ı çok oynamak isterdim. Senaryosu yazıldı ama izin vermediler ama gerçekten onu oynamak isterdim." dedi.