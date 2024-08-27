Hülya Avşar \'\'Ona aşkım bitmeyecek dediği\'\' Acun Ilıcalı\'yı takipten çıkardı

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YouTube kanalında yayınlanan programının yanı sıra Uğur Yücel ile başrolü paylaştığı Aşkın Dünkü Çocukları filmiyle gündemden düşmeyen Hülya Avşar, yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı.

YENİDEN TAKİBE ALDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun yıllardır devam eden dostlukları bulunan ve Yetenek Sizsiniz ile O Ses Türkiye'de birlikte çalışan Acun Ilıcalı ile Hülya Avşar'ın arasında soğuk rüzgarlar esti. Sosyal medyayı aktif kullanan Avşar, Acun Ilıcalı'yı Instagram'da takipten çıkardı. Ünlü isim kısa süre içinde arkadaşını yeniden takip etmeye başladı.

Dostlukları yıllar öncesine dayanan ikili, yaz aylarında da Hülya Avşar'ın Ayvalık'taki evinde bir araya geliyor. Avşar, daha önce yaptığı bir açıklamada Acun Ilıcalı'yı çok sevdiğini belirterek "Ona olan aşkım hiçbir zaman bitmeyecek" demişti.