Hülya Avşar ''Ona aşkım bitmeyecek dediği'' Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı - Son Dakika
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Hülya Avşar ''Ona aşkım bitmeyecek dediği'' Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı

Hülya Avşar \'\'Ona aşkım bitmeyecek dediği\'\' Acun Ilıcalı\'yı takipten çıkardı

Hülya Avşar ''Ona olan aşkım hiçbir zaman bitmeyecek'' dediği yakın dostu Acun Ilıcalı'yı sosyal medya hesabından sildi. Avşar, ilerleyen dakikalarda Ilıcalı'yı yeniden takibe aldı.

27.08.2024 12:31
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YouTube kanalında yayınlanan programının yanı sıra Uğur Yücel ile başrolü paylaştığı Aşkın Dünkü Çocukları filmiyle gündemden düşmeyen Hülya Avşar, yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı.

YENİDEN TAKİBE ALDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun yıllardır devam eden dostlukları bulunan ve Yetenek Sizsiniz ile O Ses Türkiye'de birlikte çalışan Acun Ilıcalı ile Hülya Avşar'ın arasında soğuk rüzgarlar esti. Sosyal medyayı aktif kullanan Avşar, Acun Ilıcalı'yı Instagram'da takipten çıkardı. Ünlü isim kısa süre içinde arkadaşını yeniden takip etmeye başladı.

Dostlukları yıllar öncesine dayanan ikili, yaz aylarında da Hülya Avşar'ın Ayvalık'taki evinde bir araya geliyor. Avşar, daha önce yaptığı bir açıklamada Acun Ilıcalı'yı çok sevdiğini belirterek "Ona olan aşkım hiçbir zaman bitmeyecek" demişti.

Hülya Avşar 'Ona aşkım bitmeyecek dediği' Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
Hülya Avşar 'Ona aşkım bitmeyecek dediği' Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı

Sosyal Medya, 3-sayfa, Sosyal Medya, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hülya Avşar ''Ona aşkım bitmeyecek dediği'' Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Fatih Kaçar: habere bak sanki başka bisey kalmamış gibi.onlar için sorun olmaz hiçbişey 35 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Ben ikisini de takip etmiyorum nolacak şimdi 29 0 Yanıtla
  • ozcan ozmercan: Habercilik bu mudur? 21 0 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş: napıyosunuz bütün ünlülerin profilini anlık takipmi ediyosunuz. birini çıkardığında tüm ülke bunu bekliyomuş gibi servis ediyosunuz 16 0 Yanıtla
  • Mecoli: Bize ne Hülya kim 13 0 Yanıtla
  • serkan keskin: kesin bilgi mi? 10 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Yemin et 8 1 Yanıtla
  • Zafer Bekler: Millet kan aglıyor 7 0 Yanıtla
  • Naz Tuscu: tüh tüh tüh ne yapsak acaba 6 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Acaba en son kimi takip etti Hülya? Paylaşabilirseniz merak ettik. 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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SON DAKİKA: Hülya Avşar ''Ona aşkım bitmeyecek dediği'' Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı - Son Dakika
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