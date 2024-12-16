Hülya Avşar yatak itirafıyla şaşırttı - Son Dakika
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Hülya Avşar yatak itirafıyla şaşırttı

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Hülya Avşar, Youtube programında hayranlarından gelen sorulara birbirinden çarpıcı yanıtlar verdi. Avşar, "En son ne zaman birisiyle uyudunuz?" sorusuna ise verdiği cevapla şaşırttı.

16.12.2024 14:50  Güncelleme: 16:16
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Hülya Avşar, ünlü isimleri konuk ettiği YouTube programında bu kez hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Son dönemde konuklarına yönelttiği sorularla sıkça eleştirilen Avşar, gelen cesur sorulara açıkça cevap verdi.

Programda, hayranlarından biri "En son ne zaman birisiyle beraber uyudunuz?" diye sordu. Avşar, soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. "Milattan önce, acaba o biri hatırlıyorsa ona bir sorabilir miyiz?" diyen Avşar, "Burada telefon jokerimi kullanabilir miyim en son ben kimle ne zaman diye... Bu şaka değil yani gerçekten epey bir zamandır" ifadelerini kullandı. Hülya Avşar devamında ise "10 sene oldu herhalde, 10 küsür sene" dedi.

"EVLENMEM İÇİN SEBEP YOK"

Hülya Avşar ayrıca evlilik sorusuna "Bir daha evlenmem için sebep yok. Çocuğum da var. Ne için evlenebilirim? Yatakta her gün biriyle yatmak için mi? O da çok konforlu bir şey değil. Ben evli olsaydım yatakları ayırmıştım. O kadar özgürüm ki hayatta evlenmem normal değil. Bu konuşmalarımın farkındayım ama flört bile zor geliyor" cevabıyla da sosyal medyada çok konuşuldu.

Hülya Avşar yatak itirafıyla şaşırttı

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Son Dakika Magazin Hülya Avşar yatak itirafıyla şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Yılmaz:
    rezalet özel özelde kalır kıyamet kopsun artık gidelim 40 1 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov:
    sadettin Saran olabilir o yıllarda onlaydi 28 0 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    tanjunun attığı gol iptalmi oldu 20 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    BUNUN YOLU BELLİ ZATEN BİLEN BİLİYOR 18 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Menapoza girmişsin zaten senden geriye bişeymi kaldı ki.Kim seni ne yapsın peh. 14 0 Yanıtla
  • Depeche:
    simitçi or 10 1 Yanıtla
  • Bilal Yavuz:
    hülya yavşar yine yawşamış 6 0 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    AMACI REKLAM YAPIP GÜNDEME GELMEK . ÖLÜRSE CENAZESİNR BİLE KİMSE GİTMEZ GİDECEK OLANLAR DA BELLİ ZATEN. CAHİDE SONKU DA BUNUN GİBİ İDİ. AMA CENAZESİNİ BELEDİYE KALDIRDI. 6 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    şimşek gibi 1 3 Yanıtla
  • Ali murat Çetinkaya:
    Bununki kapanmış kilit vurmuş . 3 0 Yanıtla
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