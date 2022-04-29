Hülya Avşar yeni şarkısı "Sen Aşk Mısın" hakkında ilk defa konuştu - Son Dakika
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Hülya Avşar yeni şarkısı "Sen Aşk Mısın" hakkında ilk defa konuştu

29.04.2022 22:20
Hülya Avşar yeni şarkısı "Sen Aşk Mısın" hakkında ilk defa konuştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Hülya Avşar yeni şarkısı "Sen Aşk Mısın" hakkında ilk defa konuştu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Hülya Avşar yeni şarkısı "Sen Aşk Mısın" hakkında ilk defa konuştu.

Ayvalık'ta Magazin Muhabiri Turhan Karakoç'un sorularını cevaplayan Hülya Avşar, yeni şarkısı hakkında bilgiler verdi. Hülya Avşar "Sen Aşk Mısın? Ben kaçtım İstanbul'dan sana yakalandım. Sezgin Gezgin, Sezgi Erciyes ve Filiz Eroğlu üç kişi yazdı" dedi. Muhabirin Hülya Avşar'a "Bir şeyler mi çağrışım yaptı" sorusu üzerine "Beni çok etkiledi. Herkesi etkileyeceğini düşünüyorum" dedi. Konserlerin bayram ile başladığını ifade eden Hülya Avşar Bodrum ve Kıbrıs'ta sahne almaya hazırlanıyor. Avşar ikinci bir şarkının da hazırlıklarına devam ettiğini ve klip hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti. - BALIKESİR

Hülya Avşar yeni şarkısı Sen Aşk Mısın hakkında ilk defa konuştu
Hülya Avşar yeni şarkısı Sen Aşk Mısın hakkında ilk defa konuştu
Hülya Avşar yeni şarkısı Sen Aşk Mısın hakkında ilk defa konuştu

YORUMLAR
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Gezi ve lezzet tutkunlarına Ömür Akkor'un kaleminden 'Balıkesir Gastronomi Atlası'- Balıkesir'in kendine özgü ve zengin mutfak kültürünün anlatıldığı... Gezi ve lezzet tutkunlarına Ömür Akkor'un kaleminden 'Balıkesir Gastronomi Atlası'- Balıkesir'in kendine özgü ve zengin mutfak kültürünün anlatıldığı... Balıkesir Gastronomi alanında marka şehir olacak Balıkesir Gastronomi alanında marka şehir olacak

Hülya Avşar, Balıkesir, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Hülya Avşar yeni şarkısı 'Sen Aşk Mısın' hakkında ilk defa konuştu - Son Dakika


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