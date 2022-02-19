Hülya Avşar Yeni Sevgilisiyle Fena Yakalandı!

Hülya Avşar'ın 12 yıllık yalnızlığı son buldu. Özel hayatını basından uzak tutan ünlü isim, geçtiğimiz çarşamba akşamı, yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre, Hülya Avşar bir süredir iş insanı Cemal Güzelci ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, Yeniköy'deki bir mekanda objektiflere takıldı. Romantik bir akşamı yemeği yiyen ikiliden Güzelci, bir ara Avşar'ın alnından öperken görüntülendi. Aşklarını dolu dizgin yaşayan ikili, mekandaki meraklı bakışlara da aldırış etmedi.

HAYALİNDEKİ ERKEĞİ TARİF ETMİŞTİ

14 Şubat Sevgililer Günü'nü eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile geçiren Hülya Avşar, "Sevgiliniz var mı?" sorusuna, "Benim o kadar çok sevgilim var ki. Gerçekten bütün gün sevgililerimle paylaşmaktan zaman nasıl geçti anlamadım. O kadar çok sevgilim var ki harem kurdum" cevabını verdi. Hayalindeki erkeği de tarif eden Avşar, " Instagram'ı olan bir sevgili istemem! Ben erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum, bana göre değil, spor yapmayan insanlar da bana göre değil. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz." demişti.

Hülya Avşar kimdir?

10 Ekim 1963'te Balıkesir Ayvalık'ta dünyaya gelmiştir. Celal ve Emral Avşar'ın ilk çocuğudur. Helin ve Leyla adında 2 kız kardeşi daha vardır.

Anne ve babası Ankara'da memur olarak çalıştıkları için çocukluk yıllarını Ayvalık'ta geçirdi. Liseyi bitirdikten sonra 1979 yılında Mehmet Tecirli ile kısa süreli bir evliliği oldu. Boşandıktan sonra İstanbul'a yerleşen Hülya Avşar, 1983 yılında Bulvar Gazetesi tarafından düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda birincilik aldı. Fakat ertesi gün bir gazetede daha önceden evlilik yaptığı haberi yayınlanınca, kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle tacı geri alındı. Yarışmadan sonra reklam filmlerinde görüldü. 1983 yılında "Haram" filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı. Bu film onun için dönüm noktasıydı.

1980'ların sonunda müzik dünyasına adım atan Avşar, assolist olarak sahnelerde yerini aldı. Müzik eğitimi aldıktan sonra yurt içi ve yurt dışı konserler verdi. 1993 yılında, "Sevginin Gücü" dizisinde oynamasının ardından, 1995'de "Süper Yıldız ", 1998'de "Ah Bir Zengin Olsam", 2000'de "Savunma" dizisinde rol aldı. 2004 senesinde, "Zümrüt" ve "Kadın İsterse" dizilerinde oynadı. 2006 yapımı "Kadın Severse"nin yanı sıra, "Anadolu Kaplanı" dizisinde de konuk oyuncu olarak rol aldı. Medyapım tarafından, talk show formatında yayınlanan Hülya Avşar Show, ilk dijital reji ile çekilen show programı olma özelliğini taşımaktadır. 2000 yılında kendi adını taşıyan "Hülya Dergisi"ni çıkarmaya başladı. Ağırlıklı olarak spor dallarından tenise zaman ayırıyor.

Avşar, Mehmet Tecirli'nin ardından ikinci evliliğini, 1997'de üç aylık hamileyken, iş adamı Kaya Çilingiroğlu ile Paris'te gerçekleştirdi. 2005 yılında, "şiddetli geçimsizlik nedeniyle aile birliğinin sarsıldığı" gerekçesiyle tek celsede boşanan Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu çiftin kızları Zehra'nın velayeti Hülya Avşar'a verildi. 2009 – 2012 yıllarında Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır. 2015 yılında "Yükselen Yıldız" Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de başlayan yarışma programında jüri koltuğunda oturdu.

12 Kasım 2015 tarihinde Star TV'de başlayan, "Kösem Sultan" dizisinde yer almıştır. 2017 yılının Ocak ayından itibaren Star TV'de "Bir Hülya Avşar Sohbeti" adlı program yapmaya başladı. 2018 yılında "Selfie" adlı komedi filminde oynadı fakat sinemalarda gösterilen film beklenilen dönüşü alamadı. 2019'da "Saymadım Kaç Yıl Oldu" adlı albümünü sevenlerine sundu. En son Fox TV'de yayınlanan "Masumiyet" dizisinde rol aldı.