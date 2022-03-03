Hüseyin Elmalıpınar Hayatını Kaybetti! Ölüm Nedeni Açıklandı - Son Dakika
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Hüseyin Elmalıpınar Hayatını Kaybetti! Ölüm Nedeni Açıklandı

03.03.2022 15:26
Hüseyin Elmalıpınar Hayatını Kaybetti! Ölüm Nedeni Açıklandı

SON DAKİKA... Kolpaçino, Kutsal Damacana, Ezel, Acı Hayat ve Dünya Hali gibi projelerden tanıdığımız oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti. Elmalıpınar'ın ölüm nedeni belli oldu...

51 yaşındaki usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'dan acı haber geldi.

Kolpaçino, Kutsal Damacana, Ezel, Acı Hayat ve Dünya Hali gibi projelerden tanıdığımız Hüseyin Elmalıpınar, Şişli'deki evinde kalp krizi geçirdi.

Elmalıpınar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

Şafak Sezer ölüm haberinin ardından bir paylaşım yaparak "Uğurlar olsun" dedi.

HÜSEYİN ELMALIPINAR KİMDİR?

Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 51 yaşındaydı.

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandı. İlk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlarda izlediğimiz oyuncu 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen çok konuşuldu.

2009 yılında Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynadı. 2005-2007 yılları arasında yayınlanan Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterini canlandırmanın yanı sıra birçok dizi ve filmde rol aldı.

HÜSEYİN ELMALIPINAR FİLMOGRAFİ

Rol Aldığı Bazı Filmler

Kısmet

Hititler

Cumhuriyet (1998)

Salkım Hanımın Taneleri (1999)

Kayıp Cennet İnsanları (2004)

Gökten Düşen Hazine (1999)

Kutsal Damacana (2007)

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (2008)

Kadri'nin Götürdüğü Yere Git (2008)

Çıngıraklı Top (2009)

Kanal-i-zasyon (2009)

Kolpaçino (2009)

Kutsal Damacana 3 Dracoola (2011)

Vay Başıma Gelenler (2013)

Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk (2014)

Gülcemal (2014)

Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi (2015)

Düğün Dernek 2: Sünnet (2015)

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

Bizim Semtin Çocukları (2018)

Rol Aldığı Bazı Dizi Filmler

Çiçek Taksi 1995

Deli Yürek 1998

Bizim Evin Halleri 2002

Çocuklar Duymasın - 2002

Hayat Bilgisi - 2003

Kurtlar Vadisi - 2003

Aşk Mahkumu - 2004

Cennet Mahallesi - 2004

Karım ve Annem - 2004

Melekler Adası - 2004

Size Baba Diyebilirmiyim - 2004

Şubat Soğuğu- 2004

Yabancı Damat- 2004

Acı Hayat -2007

Alanya Almanya- 2005

Bendeniz Aysel- 2005

Kod Adı - 2006

Arka Sokaklar- 2006

Kollama - 2008

Gece Gündüz -2009

Ezel - 2011

Yolunda A.Ş: Bir Ankara Dümeni (Zaloğlu Burhan) - 2012 (İnternet dizisi)

Cesur Yürek (2016)

Bizim Hikaye - 2019

Dünya Hali - 2021

Hüseyin Elmalıpınar Hayatını Kaybetti! Ölüm Nedeni Açıklandı
Hüseyin Elmalıpınar Hayatını Kaybetti! Ölüm Nedeni Açıklandı
Hüseyin Elmalıpınar Hayatını Kaybetti! Ölüm Nedeni Açıklandı

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hüseyin Elmalıpınar Hayatını Kaybetti! Ölüm Nedeni Açıklandı - Son Dakika


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