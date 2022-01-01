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İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi - Son Dakika

İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi

01.01.2022 08:25

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show birbirinden ünlü konuklarla unutulmaz bir geceye imza attı. Programa gelen konuklar arasında olan oryantal Didem, kıvrak dansıyla nefes kesti.

Milyonların beğenisini kazanan ünlü sanatçılar, Star ekranında unutulmaz bir yılbaşı gecesinde buluştu. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'a sevilen şarkıcı ve oyuncular konuk oldu.

İBO SHOW'DA ÜNLÜLER GEÇİDİ

Mahmut Tuncer, Gülben Ergen, Serdar Ortaç, İrem Derici, İdo Tatlıses, Ümit Besen ve Şafak Sezer gibi ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show'da kahkahalar havada uçuştu. Sevilen şarkılarla izleyiciye unutulmaz bir gece yaşatan programın finaline ise kıvrak dansıyla Didem damga vurdu.

İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi

DİDEM'DEN KIVRAK DANS FİGÜRLERİ

Gümüş rengi elbiseyle sahneye çıkan Didem'in dans figürleri konuklar dahil herkesin ağzını açık bıraktı. İbo Show'la ünlenen güzel oryantal performansından sonra büyük alkış aldı.

İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi
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Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses, Gülben Ergen, İrem Derici, Şafak Sezer, Ümit Besen, İbo Show, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi - Son Dakika
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