Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in son evliliğini yaptığı ve bu evlilikten bir kız çocukları olan Ayşegül Yıldız, önceki gün kızıyla birlikte Vadistanbul'da görüntülendi.

"ELİF ADA'NIN OKUL KAYIT İŞLEMLERİNİ YAPTIM"

Bir mekanda yemek yiyen anne-kız, daha sonra mağazaları gezerek alışveriş yaptı. İstanbul'da son günlerini geçirdiklerini belirten Yıldız, " Elif Ada'nın okul kayıt işlemleri vardı. Onu hallettik yarın Bursa'ya dönüyoruz" dedi.

ANNESİNİN BOYUNA YAKLAŞTI

Ayşegül Yıldız'ın güzelliği ve kızı Elif Ada'nın annesinin boyuna yaklaşacak kadar büyümesi de dikkatlerden kaçmadı.

AYŞEGÜL YILDIZ KİMDİR?

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, 1981 yılında Bursa'da doğdu. Eğitimini Bodrum Lisesi'nde tamamladı. Bir dönem modellik yapan Yıldız, yerel kanallarda sunuculuk da yaptı.

Miss Turkey güzellik yarışmasında 4. olan Yıldız'ın hayatı, "Fırat" dizisinin Bodrum'daki çekimleri sırasında İbrahim Tatlıses ile tanışmasıyla değişti. O tarihte 16 yaşında olan Yıldız, daha sonra "Fırat" ve "İmparator" adlı dizilerde rol aldı

Kendisini keşfeden İbrahim Tatlıses'i 13 Mart 2011 günü uğradığı silahlı saldırı sonrasında kaldığı hastanede bir an olsun yalnız bırakmaması ise, ikilinin 12 yıllık ilişkisini gözler önüne serdi.

27 Eylül 2011'de Tatlıses ile hastanede evlendi. Çiftin nikahını Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıyarken, Fatih Terim de nikah şahidi oldu.

Çiftin, 9 Nisan 2013 Salı günü saat 01: 00'de Acıbadem Maslak Hastanesi'nde Elif Ada adını verdikleri bir kızları oldu. Tatlıses ile Yıldız, 2013 yılında boşandı.

İşte Elif Ada'nın yıllar içerisindeki değişimi...