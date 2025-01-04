İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti

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Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlanıyor. Efsane isim için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene katılan İbrahim Tatlıses "O arabeskin prensiydi. Gerçek bir prensti" diyerek ağladı.

04.01.2025 12:07  Güncelleme: 12:31
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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 79 yaşında yaşamını yitiren usta sanatçı Ferdi Tayfur, sanat dünyasını yasa boğdu.

Sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene sevenleri, olumsuz hava şartlarına rağmen akın etti.

İBRAHİM TATLISES: O ARABESK'İN PRENSİYDİ

Tören için AKM'ye gelen İbrahim Tatlıses "O arabeskin prensiydi. Gerçek bir prensti" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Tatlıses, Tayfur hakkında güçlükle konuşarak "Kimse ona bugüne kadar bu unvanı vermedi. Ben prens diyorum ona. Mekanı cennet olsun. Arabeskin prensini yolcu etmeye geldik. Çok ekmeğini yedim. İbo Show'a geldi, reytingler tavan yaptı. Dışarıdaki kalabalığı gördünüz, konserleri de böyleydi" dedi.

Tayfur'un cenaze namazı, AKM'deki törenin ardından ardından kılınacak. Ferdi Tayfur, son yolculuğuna ise Yeniköy Aile Mezarlığı'nda uğurlanacak.

İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti

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Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Abuzer Yavuz:
    namuslular öldü namusuzlar kaldı 61 12 Yanıtla
  • cenkmathers242:
    darısı orhan ve ibo denen arabesk yavşaklarına 17 43 Yanıtla
  • ferhat eser:
    herkeze nasip olmaz böyle sevgi barış manço Ahmet kaya ferdi Tayfur Müslüm BABA yerleri dolmayacak 37 4 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    İbo ferdi abiyi sevdiği için değil ölüm aklına geldi diye ağladı 24 4 Yanıtla
  • Recep Güçlü:
    Ferdi Tayfur gerçekten de çok sevilen ve dinlenen efendiliği ile öne öıkan biriydi. Mekanı cennet olsun Allah yakınlarına sabır versin. 25 0 Yanıtla
  • Osman Şahintürk:
    sondan bir önceki yıldız da kaydı son yıldız Orhan gencebay 6 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Delikanlı Adam Böyle İnsan Dünya ya Gelemez 11 2 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    İbo işte hayatı yalan 5 2 Yanıtla
  • Davut İdiz:
    Türkiye de iyi insan tasviyesi var 5 0 Yanıtla
  • Apple User:
    darısı akil orhanla sana dayı 0 2 Yanıtla
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