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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız inflüenzaya yakalandı - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız inflüenzaya yakalandı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, inflüenza (grip) virüsüne yakalandı. Yıldız, sağlık durumunu takip etmek için özel bir hastanede gözetim altına alındı.

İbrahim Tatlıses\'in eski eşi Ayşegül Yıldız inflüenzaya yakalandı
13.12.2023 - 03:13,  Güncelleme: 03:15
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DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız RNA virüsüne yakalandı. Ünlü sanatçının en küçük çocuğu olan Elif Ada Tatlıses'in annesi olan Ayşegül Yıldız inflüenzaya yakalandığını duyurdu.

Özel bir hastanede gözetim altına alınan Yıldız " Aramıza hoşgeldin inflüenza" paylaşımı yaparak herkese uyarıda bulundu. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses kızının annesi olan Yıldız'ın sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

İNFLÜENZA NEDİR ?

Kendi içinde A, B ve C olmak üzere üç farklı türe ayrılan inflüenza; halk arasında grip olarak bilinen hastalığa sebep olan, damlacık ve temas yoluyla bulaşıp ateş, vücut ağrıları, titreme ve yorgunluk gibi semptomlar oluşturan bir RNA virüsüdür.

Kaynak: Magazinkolik
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İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız, Mustafa Barış, Elif Ada, Magazin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız inflüenzaya yakalandı - Son Dakika
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