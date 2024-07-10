İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten olay sözler: Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten olay sözler: Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı

İbrahim Tatlıses\'in Kızı Dilan Çıtak Tatlıses\'ten olay sözler: Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, yaptığı açıklamada ''Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir'' diyerek şaşkına çevirdi. Usta sanatçının kızını sosyal medya hesabından silmesi de dikkatlerden kaçmadı.

10.07.2024 07:44
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Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şiddete maruz kaldığını ileri sürdü. Genç şarkıcının bahsettiği kişinin babası olduğu ileri sürdü.

"PSİKOLOJİK TACİZİ HERKES BİLMELİ"

İbrahim Tatlıses, nikahında şahitlik yaptığı kızını Instagram'dan takipten çıkartarak birlikte yer aldıkları kareleri de sildi. Tatlıses'in bu hamlesinden sonra Dilan Çıtak Tatlıses'ten de kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Instagram hesabından isim vermeden hedef gösteren genç şarkıcı "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım!" dedi.

İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten olay sözler: Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı

İDO'DAN İBRAHİM TATLISES'Lİ PAYLAŞIM

İbrahim Tatlıses konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken oğlu İdo Tatlıses de babasıyla bir fotoğrafını yayınlayarak "Babam" notunu yazdı.

İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten olay sözler: Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı

DİLAN ÇITAK'A EŞİNDEN DESTEK

Dilan Çıtak Tatlıses'in eşi Levent Dörter de yaptığı paylaşımda "Senin ne kadar merhametli, temiz kalpli, insanlara, hayvanlara elinden ne geliyorsa fazlasıyla yardıma koştuğunu yaşayarak ve görerek tanık olanlardanım. Ailenle olan bağına hayranım ve ne kadar çelme yesen de yıldızlara ulaşmana çok az kaldı. Unutma ki 'Güneş balçıkla sıvanmaz' güzel karım" diyerek destek oldu.

İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten olay sözler: Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı
İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten olay sözler: Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı
İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten olay sözler: Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı

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Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten olay sözler: Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hasan Balta: Bir sen eksiktin… Gülüp eğlenirken para yerken güzeldiniz daha sonra kesin biryerlerde ters düştünüz… 17 2 Yanıtla
  • Behzat: bir bırakın adamı zaten Allah vurmuş. 5 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten olay sözler: Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı - Son Dakika
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