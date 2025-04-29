İbrahim Tatlıses'in serveti dudak uçuklattı - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'in serveti dudak uçuklattı

İbrahim Tatlıses\'in serveti dudak uçuklattı

Sanat dünyasının efsane isimlerinden İbrahim Tatlıses, yalnızca müzik kariyeriyle değil, kurduğu devasa iş ağı ve yatırımlarıyla gündemde. İstanbul, Bodrum, Kuşadası ve Şanlıurfa'da çok sayıda gayrimenkule sahip olan Tatlıses, otellerden TV kanallarına, lüks araçlardan deniz araçlarına kadar geniş bir servet portföyüyle dikkat çekiyor.

29.04.2025 11:33
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Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, sanat dünyasındaki başarılarının yanı sıra iş hayatındaki yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor. Yıllar boyunca kazandığı servetiyle dikkat çeken Tatlıses, sahip olduğu taşınmazlar, oteller, işletmeler ve lüks araç filosuyla adeta bir servet imparatorluğu kurdu.

BİNALAR, TELEVİZYON KANALLARI VE FAZLASI

Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerine kurulu bir kebap salonu, bir TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası ile By Tatlıses Giyim'in atölyesi ve mağazası bulunuyor. Ayrıca Sarıyer'de bulunan lüks bir sitede villa, Seyrantepe'de site içinde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire ve yine Şanlıurfa'da 3 dönümlük bir arsa da mülkleri arasında yer alıyor.

İbrahim Tatlıses'in serveti dudak uçuklattı

İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konakları'nda bir villa, Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradise apartmanları ve bir villa, yine Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı otel ile 6.5 dönümlük ayrı bir arsa da ünlü sanatçının sahip olduğu değerli varlıklar arasında.

İbrahim Tatlıses'in serveti dudak uçuklattı

Bunların yanı sıra Kuşadası'nda 8 dönüm arazi üzerinde kurulu, 6 katlı, 157 odalı ve 314 yatak kapasiteli Tatlıses Otel de portföyünde bulunuyor. İstanbul'da ise beş kebap salonu, bir uydu kanalı ve D-Smart üzerinden yayın yapan TV kanalı ile birçok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV kanalının da sahibi. Araç filosu da göz kamaştırıyor: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 adet Mercedes marka otomobil, 3 Jeep, 1 limuzin ve 20 şirket aracı Tatlıses'in kullanımında.

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Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'in serveti dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • şakir:
    isterse dünya onun olsun ne götürecek ahirete Allah iman versin gerisi boş 543 8 Yanıtla
    12345:
    Ne demişler ,malda yalan mülkte yalan gelde sende biraz oyalan. 1 0
  • mossi :
    Kefenin cebi yok 306 3 Yanıtla
  • 34ercan34:
    mezara sokacak hali yok... başkasi yiyecek sonuçta... ama hesabı o verecek 246 4 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    Çenem yoruldu 148 4 Yanıtla
  • 615328:
    BENİM AKRABAM GEÇEN 85 YAŞINDA RAHMETLİ OLDU...DEDİ İSTANBULDA İNŞAAT YAPARKEN TATLISES BİZİMLE DEMİR BAĞLIYORDU...SONRA ÜNLÜ OLDU 110 3 Yanıtla
  • ispir225:
    Zenginin malı fakirin çenesini yorar boş verin 106 4 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    işiniz gücünüz Yokmu admin bu tip habere ne gerek var toplum perişan olmuş senin düşündüğün habere bak 78 4 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    tapular 50 yılda degiliyor dünya senin olsa boş Baba boş 64 1 Yanıtla
  • Mustafa Bulut:
    Birde Ona sorun Huzuru olamadıktan sonra etrafı doymayan kurtlarla çevirmişler içine edeyim şöhretin yatın katın insana önce sağlık aonra huzur lazım 57 2 Yanıtla
  • 6490203:
    araştırıp içeri atmak lazım 44 7 Yanıtla
  • Alper Elma:
    yorumlarda herkes dünya malı boş falan mezara götüremez falan filan, 1 ev için10 sene çalışıyorsunuz yada bir bağ bahçe almak için cirpiniyorsunuz, dünya malı evet dünyada kalacak benim gibi kiracı ol kiracı öl. eve odeyecegin paraya evine çocuğuna mutluluğuna gulumsemelere harca mutlu ol, dünyada hicbirsey gozumde değil sadece Rabbimiz sagligimizi huzurumuzu daim etsin çalışmaksa zaten çalışacaz mezara kadar 39 1 Yanıtla
  • Murat Aygün:
    O kadar servet yapmak marifetmiş gibi saymışsınız asıl bunun bu servetlerin vebalini nasıl vereceksiniz önemli olan bu çok merhamet çok sorumluluk demek 29 2 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    sürüne sürüne yiyemeden gidecek söve söve yiyecekler. 24 1 Yanıtla
  • Hakikat:
    Yolculuga cikarken cepsiz kefenle gidecek.Mezar parasi da ayrica cabasi.Bircok hanimla nikahli nikahsiz yasamis olabilir.Onlarin ve onlardan olma herbir cocugun hukukunun hesabini kazancinin hesabini bir bir verecek.Zekat borcu,namaz,hac ,oruc borcu ve kul haklari v.s.İmparatorun isi zor.Allah'in verdigi ses vergisinin da hesabi sorulacak.Bu sesi nerelerde harcadin diye? 23 1 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    kumara karıya kıza yedirenleri duyduktan sonra helal olsun diyorum.Parasini tutmayı bilmiş.Söhrete kapılıp kazandıklarını yememis 16 5 Yanıtla
  • Linyitspor43:
    Dünya senin olsa ne olacak kardeşim hala mı dünya servetiyle zaman harcayacağız rn büyük zenginlik SAĞLIK gerisi ıvır zıvır...Allah benim sağlığımı bozmasın ben şuan İbrahim Tatlıses'ten zenginim 17 0 Yanıtla
  • Şeref Han:
    Öldüğünde bol bol miras kavgaları magazini meşgul etmeye devamke. Kendisinin biraz geliri olup ekonomik özgürlüğü kazanan ve yiyen insanlar bu adamdan daha şanslı. 15 1 Yanıtla
  • Mustafa Elgin:
    kazandiklarnin yaninda sifir kazsndiklari kalsaydi simdi abartmiyorum tum.bodrum istanbulun 5 semti urfa onundu 13 2 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    VERGİ REKIRTNENİ OLUNUR BU SERVETLE 11 1 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    Pkknin kara parasini ben aklasam bundan daha cok servetim olurdu?? 8 3 Yanıtla
  • Umut Er:
    TÜM SERVETİ TOPLA 1 Gr İman Etmez :) Hepsi Boştur Coştur Coştur 9 1 Yanıtla
  • Yüksel Ata:
    Kaç lira Vergi verdi onu yazında bilelim ben yazayım 0 lira , sonra Vatan Millet Sakarya tabii yersen... 8 1 Yanıtla
  • Ugur164455:
    Kefenin cebi yok İmparator sevmediğin insanlara kalacak Malı paylaşırken de kavga ederler 8 0 Yanıtla
  • Merck@1952:
    sağlık yerinde olmadıktan sonra dünya onun olsa nefayda birde ona sorun eski ssğlınınımı istersin yoksa şimdiki malvarlılığınımı kesin çevap eski sağlık diyecektir unutmayın ki herşeyin başı para pul değil sağlıktır 8 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    o zaman pıntılıkten dolayı cocukları ıle arası bozuk 3 0 Yanıtla
  • Serkan Alpargan:
    O var bu var tamam anladık da garibana fakire ihtiyaç sahibine faydasi varmı ? Varsa Allah razı olsun 3 0 Yanıtla
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