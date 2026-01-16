İbrahim Tatlıses\'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo\'nun konser verdiği yere bakın

Bir dönem İbrahim Tatlıses'in "veliahtı" olarak anılan ve dizi ile şarkılarıyla sık sık gündeme gelen Küçük İbo, ciğercide sahneye çıktı.

12 YAŞINDA İLK ALBÜMÜ ÇIKMIŞTI

12 yaşında çıkardığı ilk albümle müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Küçük İbo, bir dönemin ekran yüzü haline gelmişti. Tatlıses'in televizyon programlarında söylediği türkülerle milyonları etkileyen genç yıldız, sahneye çıktığı an Hülya Avşar'ın kucağında oturduğu ikonik görüntüsüyle de magazin tarihine geçmişti. Ancak çocuk yaşta gelen şöhretin yükü ağır oldu. 2000'li yılların başıyla birlikte kariyerinde duraksama yaşandı ve Küçük İbo, uzun bir sessizliğe bürünerek adeta ortadan kayboldu.

"KEŞKE DAHA BİLİNÇLİ OLSAYDIM" DEMİŞTİ

Geçmiş yıllarda verdiği samimi bir röportajda, erken yaşta elde ettiği şöhretin kendisine bedel ödettiğini dile getiren İbrahim Halil Küçük, "12 yaşımda albüm çıkarmam ve tanınmam hataydı. O yaşta neyin içine girdiğimi bilmiyordum. Şimdi olsa daha temkinli olur, daha bilinçli hareket ederdim" sözleriyle çocuk yaşta popüler olmanın getirdiği baskıya dikkat çekmişti.

YENİ SAHNE ADRESİ DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süre magazin gündeminde yer almayan Küçük İbo'nun sahne aldığı mekânın bu kez bir ciğerci olması sosyal medyada konuşuldu. Küçük İbo'nun sahneye 5 bin liraya çıktığı iddia edildi.