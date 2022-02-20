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İbrahim Tatlıses İsyan Etti:  Neredeler? - Son Dakika

İbrahim Tatlıses İsyan Etti:  Neredeler?

20.02.2022 21:44
İbrahim Tatlıses İsyan Etti:  Neredeler?

Arabesk müziğin tartışmasız imparatoru İbrahim Tatlıses, 11 senelik bir ayrılığın ardından Günay'da sahne aldı. Tatlıses, sahnede 2 saatten fazla hayranlarıyla hasret giderdi.

Uğradığı silahlı saldırının ardından 11 yıl sonra sahnelere geri dönen İbrahim Tatlıses, İstanbul Günay restoranda sevenleriyle hasret giderdi.

İmparator İbrahim Tatlıses, önceki akşam İstanbul Günay Restaurant'ta sahnede aldı. 2 buçuk saat sahnede kalan İmparator, sahne performansı ile büyük beğeni toplarken ayakta alkışlandı.Tatlıses, Günay sahnesinde kendisine bir hayranının "Sen çok büyüksün İbo" tezahüratına tepkisiz kalmayarak; "Benim için insanların önünü kapatıyor dediler ama 11 senedir ben sahnelerde yokum. Neredeler? madem yokum onca zaman ne yapabildiler? işte şimdi burdayım" dedi.

İbrahim Tatlıses İsyan Etti:  Neredeler?
İbrahim Tatlıses İsyan Etti:  Neredeler?

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İbrahim Tatlıses İsyan Etti:  Neredeler? İbrahim Tatlıses İsyan Etti:  Neredeler? Atletizm: TOHM Sporcuları Festivali ve Olimpik Deneme Yarışları Atletizm: TOHM Sporcuları Festivali ve Olimpik Deneme Yarışları 'Beykoz Hamsi Festivali' renkli görüntülere sahne oldu 'Beykoz Hamsi Festivali' renkli görüntülere sahne oldu

İbrahim Tatlıses, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses İsyan Etti:  Neredeler? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses İsyan Etti:  Neredeler? - Son Dakika
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