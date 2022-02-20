İbrahim Tatlıses İsyan Etti:  Neredeler?

Uğradığı silahlı saldırının ardından 11 yıl sonra sahnelere geri dönen İbrahim Tatlıses İstanbul Günay restoranda sevenleriyle hasret giderdi.

İmparator İbrahim Tatlıses, önceki akşam İstanbul Günay Restaurant'ta sahnede aldı. 2 buçuk saat sahnede kalan İmparator, sahne performansı ile büyük beğeni toplarken ayakta alkışlandı.Tatlıses, Günay sahnesinde kendisine bir hayranının "Sen çok büyüksün İbo" tezahüratına tepkisiz kalmayarak; "Benim için insanların önünü kapatıyor dediler ama 11 senedir ben sahnelerde yokum. Neredeler? madem yokum onca zaman ne yapabildiler? işte şimdi burdayım" dedi.